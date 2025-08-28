8月29日より、サーティワンアイスクリーム青山店にてユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコラボレーションした「喰うか。喰われるか。恐怖のI SCREAM店」が開催される。今回はその事前内覧の様子を取材したので、フォト中心にレポートする。なおストーリーに関しては、特に後半のネタバレはなしで紹介するが、少なからず内容に触れる点はご了承いただきたい。

この看板だけでごはん三杯……いやサーティワンアイス3個はいける！

サーティワンアイスクリーム青山店が恐怖に染まる！

イベントのストーリーは、以下のような感じだ。

学生や社会人など、猛暑で疲れた身体を癒やしてくれるスポットとして人気のサーティワンアイスクリーム。だが、サーティワンアイスクリーム青山店は、そのような平和な日常からは想像できない惨状となっていた。

店内はそこが汚染された場所だと言わんばかりのケバいピンク色の照明だけがともり、華やかなメニューが表示されるはずのモニターにはヒビが入っている。そして、床には店長らしき人物が倒れている。そのような状態の店舗へ、サーティワン本社の人間がやって来るところから物語は始まる。果たして、社員と現場に居合わせた客の運命やいかに……。

なぜそうなったか？ という説明はないまま、体験者は入店するなり、いきなり事件に巻き込まれることとなる。いきなりというのが、ゾンビ映画らしい展開でワクワクする。映画などでも、状況を把握しないままヤラれるケースが多いので、参加しているお客さんは、リアルに疑似体験できたことだろう。

一番キツイなと思ったのが、このあと店長宛てにかかってきた電話を、駆けつけた社員が取るというシーン。ゾンビが店舗にやってきている、しかも演出ではなく本物、という会話を聞くのだが、面と向かって状況を説明されるのではなく、ある意味「聞き耳」を立てて「事実を知る」というのが怖い。

もちろん、あくまでアトラクションとしての設定ではあるが、鬼気迫る演技もあって、もし実際にそういうことがあってもおかしくない、という気がしてくる。そのため参加者たちはアトラクションを楽しみつつも、顔は恐怖に引きつっていた。

ハッピーな空間であるはずのサーティワンとは思えない店内

床には店長らしき人物が倒れている

駆けつけたサーティワン本社社員は倒れている店長を発見

店長の携帯を手に取る社員。だがこの電話の内容が地獄への始まりだった

なんと本物のゾンビが運ばれたと知って驚愕する

居合わせた客も社員の話を聞いて不安になる

「近い」「早い」「グロい」のゾンビ大襲来

そしていよいよゾンビ襲来。トラックで運ばれたゾンビたちはストックルームにいて、会話などを聞きつけたのか店内になだれ込んできた。しかも、ゾンビであるというだけで危険なのに、手にはチェーンソーなどの武器を持っている。

近づいたら襲われて感染するんだろうが、その前に真っ二つにされそうな勢いである。しかも、ガーーーッと、顔を近づけてくるのでメッチャ怖い。プレスエリアでカメラを構えていただけの筆者もかなり間近まで近寄られて、（そんなことはないのに）腐敗臭を嗅いだ気持ちにさえなった。

さらにゾンビが去ったあとは客の一人が立ち上がり、ゾンビウイルスを散布。実は、東京を混乱に陥れるための「組織」の人間が客の中に混じっていたのだ。彼は生き残りたければ、ストックルームにあるゾンビ抗体入りのアイスを食べるしかないと宣言。だが彼の勝利宣言はここまでで、ゾンビ化した店長に襲われてしまうのだ。

そして……と言いたいところだが、その先はネタバレ禁止なのでお口にチャックである。だが、展開としては予想できそうで予想できない流れかもしれないとだけ言っておこう。

囚人ゾンビが乱入。首からチェーンソーをぶら下げていて、さらに危険度MAXに

獲物（人間）を探すゾンビたち

凶暴そうな面構えのゾンビ

実は店内の客には組織の人間も交じっていた

ゾンビ化した店長に襲われるテロリスト

本当の恐怖を体験できるイベント

実は、本アトラクションは一般公開はされず、事前抽選で当選した方しか入場できない。今回取材時に参加されていた方は、いずれもユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゾンビ関連イベント参加経験があるファンばかりだった。そこで体験した感想を聞いてみると、ほぼ全員がUSJのイベントよりもゾンビとの距離が近く感じたということで、その「迫力」についてコメントしていた。実際、そばで見ていても「そんなに近づくの？」と思えるシーンがたくさんあった。

なお当選していない場合、残念ながら本アトラクションは見学も参加もできない。が、期間中にサーティワンアイスクリーム青山店を訪れると、USJに行かないと貰えない特製ステッカーが貰える。東京にいながら大阪限定のステッカーが貰えるのはお得である。近くまで行くことがあれば、ぜひゲットしてもらいたい。

参加者にインタビューもしてみた。「パーク内と違いゾンビが凄い近くまで来て迫力が違う」「参加人数が限られているのでじっくり見られて贅沢な体験だった」とのこと

「最悪で最高の体験ができた」「自分が主役になって体験している気分」とコメントをいただいた

TM & (C)2025 Universal Studios. All rights reserved.