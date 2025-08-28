“平年並み”の半数が一等米に！渇水被害の新潟・上越市で新米検査「頑張っていただいた結果」 安堵の一方“収量”には懸念も
渇水による農地への被害が発生している新潟県上越市で8月28日、新米の検査が始まりました。品質への影響も懸念されましたが、平年並みの半数が一等米となり、関係者からは安堵の声が聞かれました。
28日朝、上越市のJAえちご上越の施設で行われたのは、8月に収穫されたコメの早生品種『つきあかり』の初検査です。
上越市では猛暑が続き、6月下旬から1カ月以上まとまった雨が降らず、地面にひびが入り、稲が枯れてしまった田んぼも。
こうして迎えた新米の初検査…
【検査員】
「品質概況は、粒の張り・厚さ、ともに平年並みで良好」
渇水被害による品質への影響も懸念されましたが、この日の検査では平年並みの半数が一等米となりました。
【JAえちご上越 経営管理委員会 羽深真一会長】
「平年だいたい50～60％が一等ということになっているので、そういった意味で平年並みであった。頑張っていただいた結果で感謝申し上げます」
品質に関して安堵の声が上がった一方…
【JAえちご上越 経営管理委員会 羽深真一会長】
「ただ、収量には少し丈も短めであったので、影響は収量についてはあるのかなと、懸念が少しある」
収量については渇水の影響を受ける懸念が残り、関係者は注視していく考えです。
JAえちご上越管内のつきあかりは28日に出荷が始まり、来週からスーパーなどの店頭に並ぶ予定です。