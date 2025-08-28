渇水による農地への被害が発生している新潟県上越市で8月28日、新米の検査が始まりました。品質への影響も懸念されましたが、平年並みの半数が一等米となり、関係者からは安堵の声が聞かれました。

28日朝、上越市のJAえちご上越の施設で行われたのは、8月に収穫されたコメの早生品種『つきあかり』の初検査です。



上越市では猛暑が続き、6月下旬から1カ月以上まとまった雨が降らず、地面にひびが入り、稲が枯れてしまった田んぼも。





水不足により、多くの田んぼで被害が出る中、市は消雪用の井戸水を活用し、農業用水の確保に努めるなど対策にあたってきました。こうして迎えた新米の初検査…【検査員】「品質概況は、粒の張り・厚さ、ともに平年並みで良好」渇水被害による品質への影響も懸念されましたが、この日の検査では平年並みの半数が一等米となりました。【JAえちご上越 経営管理委員会 羽深真一会長】「平年だいたい50～60％が一等ということになっているので、そういった意味で平年並みであった。頑張っていただいた結果で感謝申し上げます」品質に関して安堵の声が上がった一方…【JAえちご上越 経営管理委員会 羽深真一会長】「ただ、収量には少し丈も短めであったので、影響は収量についてはあるのかなと、懸念が少しある」収量については渇水の影響を受ける懸念が残り、関係者は注視していく考えです。JAえちご上越管内のつきあかりは28日に出荷が始まり、来週からスーパーなどの店頭に並ぶ予定です。