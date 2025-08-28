『しあわせな結婚』スピンオフドラマ後編配信スタート！まだ平和だった頃…描かれる“とある1日”

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

8月28日（木）、第7話が衝撃のクライマックスで幕を閉じたなか、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、『しあわせな結婚』スピンオフドラマ後編の配信がスタートした。

前編に続き大石静が脚本を手掛け、ドラマ本編の少し前、騒々しくも平和だった幸太郎（阿部）＆ネルラ（松）夫妻の“とある1日”が描かれている。

スピンオフドラマ後編では、大にぎわいの幸太郎＆鈴木家のドタバタな1日がたっぷり描かれる。

ある日、帰宅した幸太郎をレオ（板垣李光人）が訪ねて来る。知り合いのタレントが二股愛をスッパ抜かれたというレオが幸太郎に相談に乗ってもらう約束をしていたのだが、いろいろと話しているうちに、2人の話はネルラの魅力にまで及び…。

そんななかインターホンが鳴り、現れたのは幸太郎の弁護士仲間・今泉賢資（金田哲）と臼井義男（小松和重）。

突然の訪問に幸太郎が驚いていると、今泉が突然、離婚した妻のとんでもない秘密が発覚したと泣き始める。すると、初対面ながら辛口全開のレオが、今泉にガチ説教を開始して…。

さらに、林間学校の引率に行ったはずのネルラが、なぜか突然帰宅。幸太郎がその理由に衝撃を受けていると、クロワッサンを持った考（岡部たかし）まで現れる。

普段は目線の高い今泉の弱音や、辛口な対応をした後に見せるレオの優しさなど、各キャラクターの新たな一面が垣間見られるスピンオフドラマは必見だ。