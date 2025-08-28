ドル買いに反応、米ＧＤＰ改定値が＋３．３％に上振れ、ドル円１４７円台回復＝ＮＹ為替



第２四半期の米ＧＤＰ改定値は前期比年率＋３．３％と速報値＋３．０％から上方改定された。市場予想は＋３．１％だった、個人消費が＋１．６％と速報値＋１．４％から上昇している。また、新規失業保険申請件数も２２．９万件と市場予想２３．０万件を若干下回った。



一連の結果を受けて米１０年債利回りは４．２４％台へと上昇。ドル円は147円台を回復。ユーロドルは1.16台後半で上昇一服となっている。



USD/JPY 147.07 EUR/USD 1.1669 EUR/JPY 171.62

