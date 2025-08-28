Da-iCEのメンバーや薬師丸ひろ子さんたちがジブリの名曲をカバーする、スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう その２』が11月19日に発売されることが発表されました。

アルバムは映画『コクリコ坂から』や『アーヤと魔女』で音楽を担当した作・編曲家の武部聡志さんが全面プロデュースしています。

■アイナ・ジ・エンドさんや乃木坂46のメンバーも参加

参加アーティストは、アイナ・ジ・エンドさん、大野雄大さん＆花村想太さん（Da-iCE）、大原櫻子さん、小川彩さん＆奥田いろはさん（乃木坂46）、Kalafina 、岸田繁さん（くるり）＆玉井詩織さん（ももいろクローバーZ）、GLIM SPANKY、にんじんさん（from ロクデナシ）、のん×SOIL&”PIMP"SESSIONS、葉加瀬太郎さん＆武部聡志さん、Penthouse、森崎ウィンさん、薬師丸ひろ子さん（五十音順）の全13組です。

2023年に発売されたトリビュートアルバムの第2弾となる本作。前作から引き続き参加するアーティストは、新たな趣向を凝らします。くるりの岸田さんとももクロの玉井さんはタッグを組み、Wakanaさんは1月に再集結したKalafinaとしてグループで参加。前回はインストゥルメンタル楽曲を披露したピアニストの角野隼斗さんは、自身の所属する6人組バンド・Penthouseで、メンバーたちとともに音楽を届けます。また、武部さんはバイオリニストの葉加瀬太郎さんを迎えての参加となります。

ジャケットイラストは前作に引き続きスタジオジブリの宮崎吾朗監督が担当。通常版、ジブリ関連ショップ限定版それぞれを描き下ろしたということです。

プロデュースした武部さんは「このプロジェクトはスタジオジブリの映画だけではなく、音楽や唄が次の世代に受け継がれていくように、という願いを込めてスタートしました。ジブリ愛に溢れるアーティスト達が自身で選曲をし、新たな解釈でパフォーマンスしたカバーは必聴です」とコメントしています。