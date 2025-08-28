ドル円のピボットは１４７．０７円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１４７．０７円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:46現在）
ドル円
現値146.90 高値147.49 安値146.81
148.00 ハイブレイク
147.75 抵抗2
147.32 抵抗1
147.07 ピボット
146.64 支持1
146.39 支持2
145.96 ローブレイク
ユーロ円
現値171.63 高値171.75 安値171.12
172.51 ハイブレイク
172.13 抵抗2
171.88 抵抗1
171.50 ピボット
171.25 支持1
170.87 支持2
170.62 ローブレイク
ポンド円
現値198.55 高値199.14 安値198.47
199.64 ハイブレイク
199.39 抵抗2
198.97 抵抗1
198.72 ピボット
198.30 支持1
198.05 支持2
197.63 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:46現在）
ドル円
現値146.90 高値147.49 安値146.81
148.00 ハイブレイク
147.75 抵抗2
147.32 抵抗1
147.07 ピボット
146.64 支持1
146.39 支持2
145.96 ローブレイク
ユーロ円
現値171.63 高値171.75 安値171.12
172.51 ハイブレイク
172.13 抵抗2
171.88 抵抗1
171.50 ピボット
171.25 支持1
170.87 支持2
170.62 ローブレイク
ポンド円
現値198.55 高値199.14 安値198.47
199.64 ハイブレイク
199.39 抵抗2
198.97 抵抗1
198.72 ピボット
198.30 支持1
198.05 支持2
197.63 ローブレイク