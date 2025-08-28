グルメが魅力的な「沖縄県の道の駅」ランキング！ 2位「許田」を抑えた1位は？【2025年調査】
沖縄県の道の駅は、南国ならではのフルーツや郷土料理が楽しめるグルメスポットとして人気を集めています。観光やドライブの途中に立ち寄り、地域の特色あふれる味覚を堪能できるのも魅力です。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女226人を対象に「グルメが魅力的だと思う沖縄県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
【全ランキング結果を見る】
回答者からは「沖縄料理をたっぷり楽しめる」（40代男性／東京都）、「地元生乳を使ったミルクジェラートが美味しそう」（30代男性／埼玉県）、「沖縄そばや島野菜料理など、南国の味覚を楽しめるから」（20代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「パイナップルが甘いしたくさん食べることができる」（40代女性／埼玉県）、「沖縄そばから赤身の牛肉ステーキ、さらにパイナップルジュースもあるよ」（40代女性／長崎県）、「旅行で行った際にパイナップルはもちろん、お菓子から名産品まで品揃えが良く、食事も美味かったから」（40代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。(文:田中 寛大)
2位：許田（沖縄県名護市）／43票2位は「許田（沖縄県名護市）」でした。沖縄そばやタコスなどの料理から黒糖ぜんざいやマンゴーソフトクリームといったスイーツまで、多彩な沖縄グルメが楽しめると評価されています。特産品やお土産も充実している点が支持を集めているようです。
1位：やんばるパイナップルの丘 安波（沖縄県国頭村）／58票1位は「やんばるパイナップルの丘 安波（沖縄県国頭村）」でした。特産のパイナップルを中心に、スイーツやジュース、料理など幅広く楽しめる点が魅力とされています。沖縄そばやステーキなどのメニューも揃い、南国らしい味覚を満喫できる場所として注目を集めています。
