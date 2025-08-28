サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（58）が28日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）に出演。最近の恋愛事情をサッカー用語で説明した。

冒頭から「恋愛だけですね、結果が出ないのは。詰めが甘いですね」と飛ばす武田。「恋愛とサッカーは似てる」と振られると、「最近ピッチに立ってなくて結果が出てない」と笑わせた。

「グラウンドではストライカーですけど、最近はストライカーじゃない。ストライカーではないというか、アシスターですね」と続け、アシスト役にまわっていることも明かした。

また、清水東高時代の伝説についても言及。「モテましたね」とあっさり認め、「武田が来ると風が止むっていう。女子高生が多すぎちゃって、グラウンドを一周まわってしまうぐらい人気があった」と解説した。

「高校サッカーで1年生で得点王だったんです。全国ネットで、当時サッカー（の中継）は高校サッカーだけだったので、女性がいっぱい来たっていう伝説がありました」とニンマリ。人気の自覚もあったといい、16歳で雑誌の表紙を務めたことも明かしていた。