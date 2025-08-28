テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が２５日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平が出演した。

この日の企画は「ボケ禁止！真面目に答えよう」。シソンヌ・長谷川忍、ちょんまげラーメン・田渕章裕、中山功太がボケなしで、真面目に回答していった。

同企画は回答者に内緒で、裏テーマとしてフリーアナウンサーの森香澄と「誰が一番マッチするのか」を検証を進行。森アナは別室モニターから見守った。

森アナは、田渕の回答に「この人、お笑いとか語るタイプだ！」などと苦々しい表情で辛口採点を連発。番組スタッフから「田渕さんは森さんのことが好き？」と聞かれると「田渕さんは…。ずっとデートに誘われてる。今も。ずっと断り続けてる」と苦笑した。

裏テーマ「森香澄と誰が一番マッチするのか」最終結果１位は上田。森アナは「お金もあるのに、お金じゃない所を大事にしている」と絶賛。「この人だけは絶対ない」というワーストには「田渕です！」と即答し、笑わせた。

田渕は、ガチ好意を暴露され、ワーストにも指名され「めっちゃイヤや！この企画…。なんなん？この企画…」と肩を落としていた。