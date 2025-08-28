「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）

巨人は今季５度目の４連敗を喫し、借金は２となった。日米通算２００勝をかけた田中将が先発で２回７安打５失点ＫＯ。２敗目（２勝）を喫した。

試合前のメンバー表交換では、阿部監督が審判団や広島・新井監督と２分半にわたって話した。三塁から本塁への走路を示すようなジェスチャーもあった。試合後にコリジョンルールについて話したのか問われた阿部監督は「そうですね。確認はしました」と話した。

巨人が敗れた前夜の試合で、九回の最後のアウトが走者と捕手が交錯する形の本塁クロスプレーとなり阿部監督がリクエスト。走路の妨害は認められずに判定は変わらなかったが、試合後に審判団にコリジョンルールの説明を求めた。その後、本塁返球を受ける捕手の立つ位置について「流れの中なら何でもいいみたいなので、それが確認を取れた」などと話していた。

この日は広島の初回の攻撃で２死一、二塁で末包が左越え二塁打。二塁走者が生還し、一塁走者の小園も三塁を蹴って本塁へ突入したがクロスプレーになった。返球が高く浮き、ジャンプして捕球した捕手・岸田が本塁をまたぐように着地して、走者の小園と激突したが判定はアウトだった。これに新井監督がリクエスト。リプレー検証の結果、判定は変わらずアウトのままだった。