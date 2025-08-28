「未確認領域ですわ」神宮寺勇太、“コーンロウヘア”の激変ショット披露「かっこよ！」「似合ってる」
元「King & Prince」のメンバーで、現在は「Number_i」として活動する神宮寺勇太さんは8月27日、自身のInstagramを更新。大胆イメージチェンジしたコーンロウ姿のオフショットを披露しました。
【写真】神宮寺勇太のコーンロウ姿
また、2枚目はサングラスをかけたクールなアップショット、3枚目は素顔でピースポーズのキュートな1枚も。普段とは異なるヘアスタイルとファッションに注目が集まっています。
ファンからは、「コーンロウめちゃくちゃ似合ってるよ〜」「楽しそうなの伝わって幸せな気持ち」「ピースの顔が活き活きしてる 最高！」「可愛いがすぎますわ」「未確認領域ですわ」「どこか清潔感あふれる」「似合ってる」「カッコイイのにかわいい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
また、2枚目はサングラスをかけたクールなアップショット、3枚目は素顔でピースポーズのキュートな1枚も。普段とは異なるヘアスタイルとファッションに注目が集まっています。
メンバーとのオフショットも披露18日には「未確認領域たくさん聞いてくれて、そして見てくれてありがとう」とつづり、同グループメンバーとのショットを公開していた神宮寺さん。ファンからは、「かっこいい」「神くんについていくよ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
