シユイの新曲「インフェリア」が、10月3日より放送されるTVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（TOKYO MXほか）のエンディングテーマに決定。また、同楽曲が10月4日に配信リリースされる。

（関連：【画像】TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』キービジュアル）

本アニメは、鳳ナナによる小説『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（アルファポリス刊）を原作とし、ほおのきソラによりコミカライズ化もされている作品がアニメ化されるものだ。

本日8月28日より、「インフェリア」のPre-Add／Pre-Save（配信予約）がスタート。さらに、公開された本アニメの第2弾PV内では、同楽曲が試聴可能となっている。

シユイ コメント

初めまして、シユイです。『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』のエンディングテーマを担当させていただけること、非常に光栄に思います。今回すこっぷさんに書き下ろしていただいたこの『インフェリア』は、主人公スカーレットの宿敵、テレネッツァをモチーフにした楽曲です。彼女の、薄いガラスのように張り詰めたプライドと、魅了する甘い声、甘い表情、甘くて重い香り。まるでダークチェリーみたいな、酸味と甘さの混ざり合う一曲になったと感じています。原作も拝読していて、スカーレットのアツい拳の制裁に心からスカッとさせていただいております。アニメではどんな躍動感で我々をスカッとさせてくれるのか、すごく楽しみです！

（文＝リアルサウンド編集部）