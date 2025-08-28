2023年に戦ったフルトンが熱いエール

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に、かつてのライバルが「ぶっ倒すと予想するよ」とエールを送った。井上は9月14日、名古屋市のIGアリーナで行われるWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との一戦へ向け調整を進めている。

「イノウエが、逃げてばかりのアフマダリエフをぶっ倒すと予想するよ」と声を上げたのはかつてのライバル、スティーブン・フルトン（米国）だ。自身のXに次戦の予想をつづった。井上の強さを、身をもって知る者ならではの言葉だ。

フルトンとアフマダリエフは一時、スーパーバンタム級の王座を分け合っていた間柄。直接対決は実現せず、2023年にアフマダリエフがマーロン・タパレスに敗れて世界2団体王座陥落した。フルトンは2023年7月25日に、WBC、WBO世界スーパーバンタム級王座をかけて井上と東京で対戦。井上が8回TKO勝ちを収めた。フルトンはその後フェザー級に転向し、WBCの世界タイトルを獲得。2階級制覇を果たしている。



（THE ANSWER編集部）