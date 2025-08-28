◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）

巨人の田中将大投手が日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がるも、移籍後ワーストタイとなる２回５０球を投げて、６安打５失点で黒星を喫した。

田中将は、初回、先頭の中村将に中前打を許すと、１死後、小園にも右前打を浴び１死一、二塁のピンチを背負うと２死後、末包に左越え適時二塁打を許し、１点を先制された。

２回、女房役・岸田行倫捕手の左中間スタンドに飛び込む６号２ランで逆転してもらったものの、その裏に乱れた。

先頭の坂倉に四球、菊池、佐々木の連打で無死満塁のピンチを背負うと、１死後、中村将の遊ゴロを泉口友汰内野手がはじく適時失策で同点に。さらにファビアンへの初球が暴投となって勝ち越されると、ファビアンには左前への２点適時打を浴び、この回、４失点で逆転を許した。３回の攻撃で代打を送られて、田中将は降板。日米通算２００勝はお預けとなった。

試合後、田中将は「本当に悔しい結果に終わりました。相手のバランスを崩しきれなかったなっていうところは、そこは大きな要因かなというふうには思います」と語り「もちろん、自分の細かなところっていうところもありますけど、それはいつも、完璧じゃないと抑えられないのかっていうのは問題だと思うので。それがどうこうっていうよりは、結果的に総合的に、やっぱり相手が食らいついてきてるところ、そこら辺に関して（相手の）バランスを崩しきれなかった。そこに関しては大きかったなと思います」と振り返った。