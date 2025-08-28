　28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円安の4万2830円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては1.21円高。出来高は3266枚となっている。

　TOPIX先物期近は3087ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.78ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42830　　　　　-100　　　　3266
日経225mini 　　　　　　 42835　　　　　 -95　　　 72056
TOPIX先物 　　　　　　　　3087　　　　　 -11　　　　5195
JPX日経400先物　　　　　 27680　　　　　-105　　　　 325
グロース指数先物　　　　　 776　　　　　　+0　　　　 130
東証REIT指数先物　　売買不成立

