28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円安の4万2830円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては1.21円高。出来高は3266枚となっている。



TOPIX先物期近は3087ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.78ポイント安で推移。





○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 42830 -100 3266

日経225mini 42835 -95 72056

TOPIX先物 3087 -11 5195

JPX日経400先物 27680 -105 325

グロース指数先物 776 +0 130

東証REIT指数先物 売買不成立



