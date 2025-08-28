ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå£±£°£°Ç¯µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Âè£²ÃÆ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î·ëÀ®£±£°£°Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢½Õ¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå£±£°£°Ç¯µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Âè£²ÃÆ¡Ê¼çºÅ¡§¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¶¨ÎÏ¡§ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ë¡×¤¬£¹·î£¶Æü¸á¸å£±»þ¤«¤éÅìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÎÅ·¶õ·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡Âè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤ÎÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿£³¿Í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢ÀÐ°æ¹ÀÏº»á¡ÊÁáÂç¡Ý¶áÅ´¤Û¤«¡Ë¡¢¾®ÁáÀîµ£É§»á¡ÊË¡Âç¡Ý¹­Åç¤Û¤«¡Ë¡¢¹­Âô¹î¼Â»á¡ÊÌÀÂç¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¤Û¤«¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢£Í£Ã¤Ë¤ÏÂç±Û·ò²ð»á¡ÊÅìÂç¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£

¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£¶£°£°£°±ß¡£º£²ó¤âÍè¾ì¼Ô¤Î¤ß¤Ë¡Ö¸ÂÄê£Â£Â£Í¥«¡¼¥É¡Ê£´Ëç£±¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤È£¸·î£µÆüÈ¯¹ÔÍ½Äê¤Î¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå£±£°£°Ç¯»Ë£ö£ï£ì¡¥£³¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯¡£Ìîµå¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¥È¥ì¥«¤òÆþ¼ê¤Ç¤­¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£