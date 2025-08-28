ÀÐ°æ¹ÀÏº¡¢¾®ÁáÀîµ£É§¡¢¹Âô¹î¼Â¡¢Âç±Û·ò²ð³Æ»á¤¬Ì´¤Î¶¥±é¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ·ëÀ®£±£°£°Ç¯µÇ°£Ó£Ð¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Âè£²ÃÆ¤¬³«ºÅ
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î·ëÀ®£±£°£°Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½Õ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå£±£°£°Ç¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Âè£²ÃÆ¡Ê¼çºÅ¡§¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¶¨ÎÏ¡§ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ë¡×¤¬£¹·î£¶Æü¸á¸å£±»þ¤«¤éÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎÅ·¶õ·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤ÎÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿£³¿Í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢ÀÐ°æ¹ÀÏº»á¡ÊÁáÂç¡Ý¶áÅ´¤Û¤«¡Ë¡¢¾®ÁáÀîµ£É§»á¡ÊË¡Âç¡Ý¹Åç¤Û¤«¡Ë¡¢¹Âô¹î¼Â»á¡ÊÌÀÂç¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¤Û¤«¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢£Í£Ã¤Ë¤ÏÂç±Û·ò²ð»á¡ÊÅìÂç¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£¶£°£°£°±ß¡£º£²ó¤âÍè¾ì¼Ô¤Î¤ß¤Ë¡Ö¸ÂÄê£Â£Â£Í¥«¡¼¥É¡Ê£´Ëç£±¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤È£¸·î£µÆüÈ¯¹ÔÍ½Äê¤Î¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå£±£°£°Ç¯»Ë£ö£ï£ì¡¥£³¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯¡£Ìîµå¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¥È¥ì¥«¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£