40・50代こそ【大人のしまむら】が頼れる！ きれい見え叶う♡「新作スカート」

夏の大人カジュアルコーデは、上品さを意識するだけでぐっと格上げできるかも。【しまむら】の「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」の新作スカートは、まさにその願いを叶えてくれそう。立体的なシルエットがほどよく旬を感じさせ、毎日のコーデにセンスと品の良さをプラスしてくれる予感です。

バルーンシルエットでさりげなくおしゃれに

【しまむら】「バルーンスカート」\2,189（税込）

ふんわりとしたバルーンシルエットが、大人のカジュアルスタイルに遊び心を添えてくれる1枚。やや落ち感のある素材なので膨らみすぎず、上品なバランスに落ち着いてくれます。腰まわりの計算されたタックが、細見えにも貢献してくれそうなのが◎ Tシャツを合わせるだけでもサマになる、即戦力スカートです。

コクーンシルエットならデニムスカートもきれい見え

【しまむら】「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

カジュアル代表格であるデニムスカートも、コクーンシルエットなら立体感のあるラインが太ももやふくらはぎをスッキリ見せてくれそうです。ラフなカットソーのほか、あえて甘めのブラウスを合わせるのもおすすめ。ニットやジャケットを合わせて、秋冬にも活躍してくれるはずです。

