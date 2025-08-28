27日に始まった大阪・関西万博「石川の日」。石川県七尾市中島町に伝わる国の重要無形民俗文化財、お熊甲祭が27日、会場で披露されました。青空の下を乱舞した深紅の枠旗の裏には、知られざる新たな挑戦がありました。

大阪の空にそびえ立った、深紅の大枠旗。その演技に込められたのは、地元の中島町の思いだけではありませんでした。

かねと太鼓の音が響く中、男衆が「イヤサカサー」と威勢の良い声をあげて枠旗（わくばた）を天に掲げます。

およそ400年の歴史をもち、毎年9月20日に行われる「お熊甲（くまかぶとまつり）祭」。見どころは、高さ20メートルある枠旗（わくばた）を地上すれすれまで倒す妙技「島田くずし」です。

去年は奥能登豪雨…災害で深まった神戸と七尾市中島町のつながり

去年秋の、祭り前日。

「一番上が小さいやつ」「一回たらしてみて」「せーの、よいしょ、よいしょ」

（旗起こしのようす）

準備を進める地元住民の中に、若者の姿が目立ちます。

高齢化による担い手不足から、最近では県内外の学生ボランティアの手を借りて運営してきたお熊甲祭。

小牧壮年団 橋本登志男さん

「自分らの地区が参加するっていうのはもう震災の当日から言ってたくらいのことで。天気心配なんですけど、何とか持ってくれるんではないかと思っている」

しかし、能登を襲った記録的な豪雨。元日の地震に続いて起きた奥能登豪雨で、祭りは中止を余儀なくされました。

島村さん「めっちゃカメラ映ってますよ」

住民「あたしはこうせんなん（帽子を被る）」

大阪大学大学院に通う島村優希さん24歳。2007年の能登半島地震以降、中島町の支援を続ける兵庫県神戸市のボランティア団体に所属しています。

小牧壮年団OBの加賀淳一さん。今回の大阪・関西万博で、初めての試みをしようと決めていました。

小牧壮年団OB 加賀淳一さん

「子どもがいない。適齢期の太鼓ができる世代が小牧にいないということで（女性4人に）白羽の矢が立った」

全体のリズムをつかさどる太鼓、これを鳴らす大役を神戸からのボランティアにも託すというのです。

島村さんのほか、NGOの増島さんと地元・七尾市に帰ってきた松田さん、母親世代としては初めて参加する今村さんのあわせて4人が太鼓を叩きます。

小牧壮年団OB 加賀淳一さん

「もっと手を振り上げて…」「実際は…（踊りながら）こういう感じで軽く、軽くね」

太鼓を叩くのは初めての4人。万博まで、あと2週間。

小牧壮年団OB「娘が増えたみたいでうれしいよ」

盆休み、町内で開かれた花火大会。帰省している人も多く、4人にとっては練習の成果を見せる場となります。

（太鼓を指導しながら）「音が違うやろ？」「これからもっと練習させて、俺が万博で猿田彦やから、変な音すると俺がこける」（小牧壮年団OB）

鉦と太鼓の懐かしい音を聞きつけ、足を止めた地元の人が写真に収めます。

大阪大学大学院 島村優希さん

「ちょっとリズムを途中で間違えたのでもっと練習します」

小牧壮年団OB

「しっかり間違えた。狂っているなって」「（本番で）間違えたら後ろからグーパンチ」

大阪大学大学院 島村優希さん

「叩いてください、間違えたら（笑）」

地元・中島町だけでなく支援を続ける若者の思いものせた大枠旗。いよいよ世界の舞台で披露されます。

万博会場で枠旗倒れ…旗竿が折れるアクシデント

27日始まった、大阪・関西万博の特別イベント「石川の日」。20の団体・総勢1000人以上がふるさとの祭りなどを披露します。

しかし、このオープニングセレモニーが始まる30分前。

「縄ほどいて！ほどいて！」

20メートルある小牧地区の枠旗が風で倒れます。旗竿の先端2メートルが折れてしまいました。

Q大丈夫ですか？

小牧壮年団OB 加賀淳一さん

「いや、大丈夫じゃない」

Q折れた？「折れたけど…けががなくてまず何より。いつも祭りの時に留めるときは縛る所があるけどきょうは縛る所が無くて…」

本番開始まであと2時間、旗の位置などを調整しながら団員が急いで竿を縛り直し間に合わせました。

小牧壮年団OB 加賀淳一さん

「ちょっと正式な見てくれとは違う格好になりましたけど…神戸の皆さんと一緒に祭りをする姿を見てもらいたい」“能登の元気を世界に届けたい” 災害の逆境のりこえ繋がった絆

そして正午、いよいよ本番。初めて太鼓を叩く小牧地区・4人のリズムは上々。

鉦と太鼓の音に引きつられて、4つの地区の枠旗が会場中央に集まります。

最後は大技「島田くずし」に挑戦。

炎天下での30分に及ぶ演舞。「能登の元気を世界に届けたい」その一心でやり遂げました。

被災地NGO協働センター 増島智子さん

「楽しかった！能登の元気と笑顔を皆さんに届けられたのでよかったです。能登にも遊びに来てください！」

大阪大学大学院 島村優希さん

「楽しかったです、めっちゃ。能登でも活気があって頑張っている人がおるんだよって（伝わった）」

小牧壮年団OB

「最高！…でもまだ100点中35点」

大阪大学大学院 島村優希さん

「厳しい（笑）」

石川県内外のメンバーを取りまとめてきた加賀さん、祭りの醍醐味を改めて実感していました。

小牧壮年団OB 加賀淳一さん

「きょうを迎えるまで色んなことがあって、ものすごく暑くて。そんな中みんな力強い演舞を見せてくれたんじゃないかと思う。大変な思いもしますけど、やったあとのこの何とも言えない気持ちになれるのが、祭りの素晴らしい所なんじゃないかなと思う」