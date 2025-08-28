こういうの待ってたーーーッッ！【ローソン】ティータイムがシャレる♡「新作タルト・ケーキ」

ちょっぴり贅沢感のあるティータイムを楽しみたい時は【ローソン】のスイーツをお供にしてみては？ 今回は、スイーツ好きも絶賛する「新作タルト・ケーキ」をご紹介します。終売前にぜひGETしてみて。

高級感すごい！「バニラクリームタルト」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「分厚いタルト生地が美味しい」と紹介するのが、こちらの「バニラクリームタルト」。タルト生地の上にこんもり盛られたクリームと散りばめられたトッピングが高級感満載。タルト生地のサクッと感をしっかり味わいたい人にもぴったりです。

文句なしのクオリティ！？

断面はこんな感じになっています。本当に分厚いタルト生地で満足度が高そう。@sujiemonさんいわく「風味豊かなバニラクリーム」で「ホワイトチョコの濃厚な甘さ」も感じられるとのこと。「バニラの香りとコクのある甘さが美味しい」と絶賛しているので、ぜひ試してみて。値段は\265（税込）です。

真っ白なビジュが特徴！「プレミアムロールケーキ とろける2層のレアチーズ」

ローソンで人気の「プレミアムロール」シリーズの「新フレーバー」。真っ白なスポンジ生地と、真っ白なクリームにテンションが上がりそうです。上から見るとクリームは1種類ですが、実は2層になっているのも魅力的。「二層仕立てのレアチーズクリームのコクのある味わいがたまらない」と@sujiemonさんもお気に入りのご様子。食感や味わいが変わることで、最後まで飽きることなく美味しく食べられそうです。

贅沢感を堪能できそう

@sujiemonさんによると、スポンジは「しっとりやわらか」な食感で、2層のクリームは「クシュッと、極ふわなホイップ」と「甘さとコク」のあるレアチーズクリームになっているのだそう。「乳味感もあって食べやすい」と高評価。「本物を極めた贅沢なプレミアムロールケーキ」とのことなので、ロールケーキ好きはお見逃しなく！ 値段は\248（税込）です。

