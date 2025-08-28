カラバオカップ2回戦で、実質4部のグリムズビー・タウンによもやの敗退を喫してしまったマンチェスター・ユナイテッド。2-2からのPK戦はキッカーが一巡する緊張感のあるものとなったが、最後にブライアン・エンベウモがシュートを外してしまったことで決着となった。



ファンはカップ戦の早期敗退を悲しみ、あるいは怒っているようだが、矛先は指揮官ルベン・アモリムに向けられている。というのも、アモリム監督はPK戦の最中にベンチに引きこもり、一切PK戦を見ようとしなかったからだ。





『Daily Mail』のグレイグ・ホープ記者は「ルベン・アモリムがダッグアウトに座って、選手たちのPKを見ていないなんて、後になって悲観する理由にもならない。たとえマンチェスター・ユナイテッドが勝っていたとしても、あの規模のクラブには彼はふさわしくないということだ。弱腰だ」と監督の行いを批判した。同紙はSNSに投稿されたさまざまなファンの意見を集め、紹介している。「残念だが、監督がPKを見ていないというのは本当にひどい姿だ」「アモリムがPKを見ずに座っているなんて、本当に情けない。一体どういうメッセージなんだ？ まるで死刑囚みたいだ」「もし間違っていたら訂正してほしい。でも、ルベン・アモリムがカップ戦1回戦（※正確には2回戦）でリーグ2（4部相当）のチームと対戦したPKをまったく見ていないのは奇妙だと思う人は他にいる？ 本当に奇妙に思える」負ければ責任が降りかかってくる場面でプレッシャーを感じていたのか、それとも他の理由があったのかは不明だが、少なくとも選手としては監督にもともに戦ってほしかったはずだ。