X JAPANのYOSHIKIさんが、 YOSHIKI プロデュースワイン「Y by YOSHIKI」新ヴィンテージ発表会に登場しました。



【写真を見る】【YOSHIKI】ドラム演奏は「不思議と体が覚えている」負傷については「愛情として受け止めています」





YOSHIKIさんがプロデュースするワインブランド「Y by YOSHIKI」は、発売の度に瞬時に完売となるため「幻のワイン」とも呼ばれています。





先週サウジアラビアの世界遺産「Hegra」での特別コンサートを発表する会見をしたばかりということもあり、YOSHIKIさんは “記者会見多いですね” と、笑顔。先週の発表への反響については “世界中のファンの皆さんが見に来たいと言ってくれて、嬉しく思っています” と話しました。







今回の会見では、「Y by YOSHIKI」の「カリフォルニア・シリーズ」の新ヴィンテージ3種を発表。会場でテイスティングすると、“香りが理想に近づいてきた”と、満足げな表情を浮かべました。





また、芸術家の奈良美智さんとのコラボワインを発売することも発表。奈良さんについて、YOSHIKIさんは “尊敬する画家でもあり、親友でもある。とても偉大な方” と語ると、 “奈良さんと一緒にできるのは夢のよう。奈良さんと出させていただくリミテッドエディションは、僕の今までの最高傑作” と、自信をのぞかせました。





現在ディナーショーを開催中のYOSHIKIさん。先日、観客の強い接触行為により負傷というニュースもありましたが、残り3日間5公演のディナーショー日程について “準備の方は万全なので、あとはケガなどをしなければ。お客様のご協力をお願いします。愛情としてすべて受け止めていますが” と、ファンに呼びかけました。

囲み取材では、負傷について再び話が及び “負傷と言っても、そこまでのことにはならなかった。昨日まではギプスをしていましたけど、目立つと良くないと思って。” と、現状を語りました。





3度目の首の手術を経て、ドラマー復帰のためにリハビリに注力しているYOSHIKIさんは、ディナーショーでは既にドラム演奏を行っていますが、 “不思議と体が覚えているというか。ドラム台に座ったら手足が自由に動く” と、完全復帰に向かって順調に進んでいることを告白。「反射的に首を振ってしまわないか？」と記者に聞かれると、 “そこは気をつけています。僕に限らずロック系の方たちは、今後気をつけた方がいいんじゃないかな。健康的なスタイルに変えていくべきじゃないか” と、警鐘を鳴らしていました。

