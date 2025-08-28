»°°æÊª»º¡¦»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¹ñÆâ12¼ÒÏ¢¹ç¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ËÍ»¹ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤Ë½Ð»ñ
Âç¼êÁí¹ç¾¦¼Ò¤Î»°°æÊª»º¤ä»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î12¼Ò¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°°æÊª»º¤ä»°É©¾¦»ö¡¢JERA¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î12¼Ò¤¬½Ð»ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¥³¥â¥ó¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ç¤¹¡£
³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤Ï¸¶»Ò¤Î³Ë¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤È¤¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤È¯ÅÅÊýË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º³«È¯¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12¼Ò¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë´ë¶È¤ÏºÆÍèÇ¯¤Ë¤â¼Â¾ÚÏ§¤ò²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¶á¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°°æÊª»º¤ä»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤Îµ»½Ñ¤òÆüËÜ¤Ë¤â¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¹ñÆâ¤Î³«È¯¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
