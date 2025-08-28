¥¨¥¼¤ÏÃæÈ×¤Ç¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Ç»¸ü¤«¡¡¥×¥ì¥ß¥¢½øÈ×¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀïÇ÷¤ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÂè3Àá¤Ë¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòµ¨²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¡¢ºòµ¨2°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÂÐÀï¤À¡£¤Þ¤À¥ê¡¼¥°Àï¤Ï½øÈ×¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÁê¼ê¤òÃ¡¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤È¤â¤Ë2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¼éÈ÷¤¬°ÂÄê¤»¤º¤¹¤Ç¤Ë4¼ºÅÀ¡£°ìÊý¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÃ¡¤¤¤Æ¼ó°Ì¤òÈ×ÀÐ¤È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤âÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¸Î¾ã¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤½¤é¤¯½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¡£±¦¤Ë¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡¢º¸¤Ë¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤è¤¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¥¨¥¼¤È¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤òÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥¨¥¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¹çÎ®¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Æñ½ê¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢¥¨¥¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Eze in his first Arsenal training session— ESPN UK (@ESPNUK) August 26, 2025
@Arsenal pic.twitter.com/3BN1eDdlOB