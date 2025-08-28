Á°Àá¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¨¥¼ Photo/Getty Images

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÂè3Àá¤Ë¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòµ¨²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¡¢ºòµ¨2°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÂÐÀï¤À¡£¤Þ¤À¥ê¡¼¥°Àï¤Ï½øÈ×¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÁê¼ê¤òÃ¡¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£

¤È¤â¤Ë2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¼éÈ÷¤¬°ÂÄê¤»¤º¤¹¤Ç¤Ë4¼ºÅÀ¡£°ìÊý¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÃ¡¤¤¤Æ¼ó°Ì¤òÈ×ÀÐ¤È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£

º£²ÆÀÑ¶ËÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç»¸ü¡£Á°Àá¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤¬¸ª¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥¨¥¼¤ÎÀèÈ¯¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Øfootball.london¡Ù¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ïº¸¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥¨¥¼¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Èµ¯ÍÑ¤Ç¤­¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ±û¤Î¹¶·âÅªMF¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤À¡£

¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤âÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¸Î¾ã¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤½¤é¤¯½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¡£±¦¤Ë¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡¢º¸¤Ë¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤è¤¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¥¨¥¼¤È¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤òÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥¨¥¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¹çÎ®¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Æñ½ê¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤­¤¤¤¬¡¢¥¨¥¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£