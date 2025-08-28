ºë¶Ì¡¦ºä¸Í»Ô¤ÎÆÍÉ÷Èï³²¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤«¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡× ·§Ã«ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤¬¸½ÃÏÄ´ºº
¤¤Î¤¦Ìë¡¢ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤Ç·úÊª¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Îµ¤¾ÝÂæ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤«¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦Ìë¡¢ºë¶Ì¸©ºä¸Í»ÔÀÄÌÚ¤ÎÅÄÈª¤¬¹¤¬¤ëÃÏ°è¤ÇÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢¸½ÃÏ¤Ë¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤¿·§Ã«ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¸½¾Ý¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤«¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤È¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÑÍð±À¤«¤é¿á¤¹ß¤í¤·¤¿Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Î²ô¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢±²¤ò´¬¤¤¤¿¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÖÎµ´¬¡×¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¢§ÆÍÉ÷¤ÎÈ¯À¸»þ¤Ë³èÈ¯¤ÊÀÑÍð±À¤¬¶á¤¯¤òÄÌ²áÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¢§Ï³ÅÍ±À¤ä°ÜÆ°¤¹¤ë±²¤Ê¤É¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£