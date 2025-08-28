◇セ・リーグ 巨人3―8広島（2025年8月28日 マツダ）

巨人が今季5度目の4連敗を喫した。今季6度目の同一カード3連敗となり4日以来の借金2に。この敗戦で鬼門・マツダでの今季成績は11試合2勝9敗となった。史上4人目の日米通算200勝を目指して今季7度目の先発マウンドに上がった田中将大投手（36）は初回から制球に苦しみ、守備のエラーと自身の暴投も重なり2回50球6安打2四死球5失点（自責4）で4月17日のDeNA戦（東京D）以来、巨人移籍後2度目となる最短KOで今季2敗目（2勝）。打線は6安打で3得点と広島投手陣を打ち崩せなかった。

阿部慎之助監督（46）は、1点リードで迎えた2回の1死満塁の場面で、泉口が遊ゴロをファンブルし同点に追いつかれ、その後田中将の暴投とファビアンに2点適時打を打たれたことを念頭に、報道陣から「田中将の登板試合は味方のミスが目立つ。選手たちに（田中将を勝たせたいという）気負いがあるかと問われると「まあ、ミスしようと思ってしているわけじゃないしね…みんな必死に勝とうと思ってるんだから。そこは何とも言えないんだけどね。みんな勝とうと思ってやっている」とナインを気遣った。

2回のタイムリーエラー後、マウンドに集まった守備陣の中でミスをした泉口が田中将に声を掛けると、田中将は泉口のお尻をポンっと叩き励ます場面もあった。

田中将の野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシュに次ぐ史上4人目となる日米通算200勝が懸かった一戦で、移籍後最短に並ぶ2回KOという結果に終わったことに「残念だったけど…」と力なく語った指揮官。勝率5割を行ったり来たりしながら8月の戦いもあと3試合に。ここまで11勝12敗とギリギリの戦いを続けるチーム状況に「とにかくもう、連敗を止めるしかないんで。選手は必死に勝とうと思ってみんなやっているわけだから、チームでね。負けは僕の責任でいいから、思い切ってやってほしいなと思います」と必死に前を向いた。