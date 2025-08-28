9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSC U18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表が28日、那覇市内で始動した。

初日は沖縄セルラースタジアム那覇で午後からシートノックや実戦形式の打撃練習などを行った。

今秋ドラフト1位候補に挙がる健大高崎の右腕・石垣元気（3年）や高校No.1外野手の横浜・阿部葉太（3年）らオールスターメンバーが集結。指揮を執る小倉全由監督（元日大三監督）は「やっぱりこれだけの選手がそろったら“いいな”って思う。こういうチームで（東京）都大会をやれたら楽しかったと思って見ていました」と表情を緩めていた。

今夏の甲子園優勝に貢献した沖縄尚学の左腕・末吉良丞は2年生で唯一の選出。この日はブルペン入りしなかったように「後半は疲れていた」と、まずは疲労回復を優先させる考えだ。その上で「甲子園のピッチングをやってくれればと選んでいます」と期待を込めた。

同じ轍は踏まない。準優勝に終わった昨年のU18アジア選手権は韓国、台湾の豪腕が投じる直球に差し込まれる打者が続出し、深刻な得点力不足に陥った。指揮官の脳裏にも、その姿が鮮明に刻まれている。

「そこが一番難しいところ。ただ、去年は決勝の台湾戦から皆のバッティングが変わっていました。“150キロのボールに対してどうバットを出したらいいのか”と。木のバットを使いこなすためには最短でバットを出していかないと使いこなせない。選手たちは自分で（決勝の時は）変えてきた」

高めの150キロ近い直球に大振りで空振りしていた打者陣が決勝で見せた変化。今大会で“財産”を生かした直球撃ちを披露することができるかが、連覇の鍵になりそうだ。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）