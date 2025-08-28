テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』のスピンオフドラマ後編が、動画配信プラットフォーム「TELASA」にて配信開始された。

参考：阿部サダヲ×松たか子、『しあわせな結婚』クランクアップ 「ずっとありがたかったです」

『しあわせな結婚』は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス”。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる阿部サダヲが主演を務め、本作のカギを握るミステリアスな妻役として、大石作品およびテレビ朝日の連続ドラマ初出演の松たか子が出演する。

人気弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）は、高校の美術教師・ネルラ（松たか子）と電撃結婚。ネルラの父・鈴木寛（段田安則）が所有し、叔父の考（岡部たかし）、弟のレオ（板垣李光人）も暮らすマンションの1室で新婚生活をスタートさせる。“平凡だけど、しあわせな結婚”のはずだったのに……。突然、刑事・黒川竜司（杉野遥亮）が現れ、15年前、ネルラの元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）が死亡した事件の再捜査が始まったことで2人の運命はまったく予想のできなかった方向へと転がり始めていく。

第7話では、警察に出頭した考が、15年前、布勢に襲われているネルラを救うため、燭台で殴り殺してしまったと自供。まさかの事態に衝撃が走る中、幸太郎の仕事は激減。ネルラも休職に追いやられ、家族はこれまでとは違った生活を強いられることに。そんなある日、鈴木家のマンションで突然非常ベルが鳴り響き、就寝中だった幸太郎とネルラが目を覚ます。二人が寛とともに火元を探してレオの部屋に入ると、煙が充満する部屋で寝たまま目を覚まさないレオの姿が……というラストシーンで幕を閉じた。

『しあわせな結婚』スピンオフドラマ後編は、前編に続き大石が脚本を手がけ、ドラマ本編の少し前、騒々しくも平和だった幸太郎＆ネルラ夫妻の“とある1日”が描かれる。

ある日、帰宅した幸太郎をレオが訪ねて来る。知り合いのタレントが二股愛をスッパ抜かれたというレオが、幸太郎に相談に乗ってもらう約束をしていたが、話しているうちに、2人の話はネルラの魅力にまで及んで……。そんな中、インターホンが鳴り、現れたのは幸太郎の弁護士仲間・今泉賢資（金田哲）と臼井義男（小松和重）。突然の訪問に幸太郎が驚いていると、今泉が突然、離婚した妻のとんでもない秘密が発覚したと泣き始める。すると、初対面ながら辛口全開のレオが、今泉にガチ説教を開始。さらに、林間学校の引率に行ったはずのネルラが、なぜか突然帰宅。幸太郎がその理由に衝撃を受けていると、クロワッサンを持った考まで現れる。普段は目線の高い今泉の弱音や、辛口な対応をした後に見せるレオの優しさなど、各キャラクターの新たな一面が垣間見られるスピンオフドラマとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）