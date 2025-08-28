帝王切開後も管につながれ「下半身が動かない」壮絶な出産だった【ママリ】

このお話は、作者星田つまみ(@hoshi.da)さんが陣痛中に常位胎盤早期剝離を起こし、緊急帝王切開で次男を出産した実体験が描かれています。分娩時の異常は予期できないこともあります。妊娠中に自分自身でどんな備えができるか、考えるきっかけとなるお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『まさかまた!?異常分娩フラグ』第20話をごらんください。

緊急帝王切開での出産を終え、目を覚ました星田さんが見たものとは？

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

©hoshi.da

帝王切開で出産を終えて1時間後に目を覚ましました星田つまみさんは、全身が管に繋がれて体が動きません。そんな星田さんのところへやってきた医師は、今回の異常分娩について説明してくれると言いますが、医師の体力ももう限界のよう。



陣痛中の看護師からの話によれば、大変な出産が多かった日とのこと。医師も大変だったのかもしれませんね。

