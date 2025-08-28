『ウルトラマンオメガ』S.H.Figuartsに「ウルトラマンオメガ レキネスアーマー」登場!
バンダイスピリッツは、『ウルトラマンオメガ』より「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ レキネスアーマー」(8,800円)を発売する。2026年2月より一般店頭で発売、現在予約受付中。
2026年2月発売「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ レキネスアーマー」(8,800円)
「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ レキネスアーマー」は、円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと『ウルトラマンオメガ』に登場する「ウルトラマンオメガ レキネスアーマー」を立体化。
3Dスキャンデータをもとに原型を作成し、劇中のプロポーションを忠実に再現、さらにはS.H.Figuarts準拠の広い可動域により、様々なアクションポーズを再現可能となっている。また、「レキネスカリバー」が付属している。
セット内容は、本体、交換用手首パーツ左右各3種、交換用カラータイマー（赤）、レキネスカリバー。
(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京
