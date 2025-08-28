市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

あす29日からの天気のポイントです。

小野：

あす29日から9月1日・月曜日まで、金沢では4日連続の猛暑日予想です。2日・火曜日、3日・水曜日は雨の予報です。



29日の予想天気図です。

小野：

日本海に低気圧を伴う前線が進んできます。南にある高気圧から暖かい風が入ります。似たような状態が、1日・月曜日まで続く見込みです。





このため、気象台の週間予報を見ますと…

小野：

1日・月曜日まで晴れて、最高気温が35度以上の日が続くでしょう。特に、1日・月曜日は36度の予想です。2日・火曜日、3日・水曜日は、秋雨前線が南下してくる見込みで、雨の予報です。



市川：

今週の雨も前線の影響でしたし、来週の雨予報はチェックしないといけませんね。



小野：

きょう28日に気象台から発表された1か月予報です。

小野：

9月26日までの傾向です。気温はこの先も平年より高い状態が続くでしょう。雨量は1か月を平均するとほぼ平年並み、日照時間は多い予報で、平年より晴れる日が多い見込みです。



市川：

来週の月曜日から9月です。台風や秋雨の時期ですから、注意したいですね。