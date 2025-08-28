岩瀬洋志、今夏挑戦したかったことができず…「来年は必ず」
俳優の岩瀬洋志が28日、東京・原宿で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRANDOPEN」に出席した。
岩瀬洋志
「Calvin Klein Harajuku Flagship」は8月29日に原宿にオープンするCalvin Kleinアジア初の旗艦店。この日のイベントでは、Calvin Kleinをまとった著名人が多数集結した。
岩瀬は、タンクトップ、オーバーシャツ、バギージーンズを合わせたコーディネートで登場。「パープルをベースにしたデニムのセットアップがお気に入りです」と笑顔を見せた。
アジア初の旗艦店にちなみ、初挑戦したいことを聞かれると「今年の夏に海に行きたいという話をしていたんですけど、なかなか行けなくて。海に行ったらサーフィンをしようと思っていたんですけど、挑戦するのは来年になっちゃうかもしれません。来年は必ず」と話していた。
