家の中にいる“お金を盗む人物”…消去法で浮かび上がった容疑者は｜家のお金が消えていく【ママリ】

妊娠7か月のさゆり。もうすぐ生まれてくる赤ちゃんのため、ささやかな幸せを築いていたはずだった。だが、ある日を境に、家のお金が不自然に消え始める。家計に無関心な夫、金遣いの荒い義母。最も身近な家族の中に潜む犯人。このままでは、新しい家族を迎えるどころか、今の生活さえ崩壊してしまう。愛する家族への疑念を抱えながら、さゆりはたった一人、真実を暴くために立ち上がる。『家のお金が消えていく』をごらんください。

お金が減っていることを夫に訴えるが、管理不足を指摘され相手にされないさゆり。頻発する不審な出来事に、さゆりの疑念は同居する義母へと向かっていく。

お金が減っている状況を相談したいが

「ねぇ、学くん…最近、タンス預金が減っている気がするんだけど」



ある日の夜、私は意を決して学に尋ねてみた。学はテレビに夢中で、私の言葉にほとんど反応しない。



「え～？気のせいじゃないの？」



投げやりな返事に、私の心はざわついた。気のせいなんかじゃない。私のお財布、封筒、そして家の中に隠してある、ありとあらゆる場所から、数万円単位のお金がなくなる事件が、何回も、本当に何回も起きていたのだ。



「だって、もう10回は超えてるよ？1万円だったり、2万円だったり…かなりの額が間違いなく消えてるよ」

夫は他人事であてにならない

私は必死に訴えた。私たち夫婦は裕福ではなく、お互いの給料でなんとかやりくりしている状態。これから赤ちゃんが生まれるのに、こんな状況では不安で仕方ない。



「えー、そんなに？俺は全然気づかなかったな。さゆりの管理が甘いんじゃないの？」



学は、まるで他人事のようにそう言った。その言葉に、私はカチンときた。私がどれだけ節約して、1円でも多く貯めようと努力しているか、学は分かっているのだろうか。



「そんなことない！ちゃんと家計簿もつけてるし、無駄遣いなんてしてないよ！」



私は反論したが、学は興味なさそうにテレビに視線を戻した。この人に相談してもムダなのかもしれない。



お金がなくなるのは、いつも決まって私が気づかないうちだ。財布から直接抜き取られることもあれば、封筒に入れてタンスの奥にしまっておいたはずのお金が、いつの間にか減っていることもある。まるで、透明な泥棒が家に住み着いているかのようだった。

犯人は一体だれ？

「一体、誰が……」



犯人は特定できない。でも、この家に住んでいるのは、私と学、そして義母の3人だけだ。まさか、学が？いや、学は面倒くさがりでバレないように盗むなんてできないだろう。第一、お金が欲しければ堂々と要求してきている。



となると……義母だろうか？



義母は、確かにお金遣いが荒い。毎月のように「ちょっと貸して」と頼んでくるし、返済も遅れがち。でも、まさか、盗むなんて。そんなこと、あっていいはずがない。



しかし、この不審なできごとが頻繁に起こるようになってから、私は義母の行動を注意深く観察するようになっていた。よく見ていると、義母がなにかと理由をつけて私の部屋にいる時間が、以前よりも増えたような気がする。気のせいだろうか？



私の心の中には、疑念と不安が渦巻いていた。このままでは、安心して出産を迎えることなんてできない。私は、この「消えるお金の謎」を、何としてでも解き明かさなければならないと強く決意した。

あとがき：消えたお金と家族の亀裂

さゆりと夫、そして義母との関係性がより深く描かれました。さゆりの訴えに耳を傾けない夫、そして徐々に疑いが強まっていく義母。最も身近な家族が、実は最も信頼できない存在かもしれないという、さゆりの苦悩がにじみ出ています。この疑念が確信に変わる時、彼女はどんな行動を起こすのでしょうか。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。

イラスト：まい子はん

（配信元: ママリ）