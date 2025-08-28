友人の子に「あーこっちのタイプか」失礼発言を「ごめんごめん」で済ます人｜ごめんで済むと思っている友人【ママリ】
さちこは、生まれたばかりのたつきを「宇宙人タイプ」とからかい、まりえのおそろいコーデには「相当変」と言い放つ。さらに夫・ゆうすけの提案で「パパのセンス」と返すと、「お金ない人が頑張ってる感」と挑発。まりえは怒りをこらえて大人の対応をするが、その無神経さには呆れるばかりだった。
わが子をディスる友人
たつきが生まれてすぐ、さちこからLINEが届いた。
「生まれたばっかりの写真見せてー！」
嬉しくて、私はたつきの写真を何枚も送った。ところが返ってきた言葉に、思わずスマホを持つ手が止まる。
「あー。こっちのタイプか～。宇宙人タイプね」
……え？ 確かに、生まれたての赤ちゃんは顔がむくんでいて、線がはっきりしない。だから「宇宙人」に見えることもあるのは分かる。
でも、わざわざ本人に言う？
さらに追い打ちをかけるように、こんなメッセージが続いた。
「将来心配かも？ あ！ ごめんごめん！ なんもない！ 子育て頑張って～！」
いやいや。「なんもない」って…今、言ったよね？
怒りを飲み込み、私はただ「ありがとう～！」とだけ返した。
夫・ゆうすけに見せると、「この人、ほんとすごいな…」と苦笑していた。
夫の悪ノリにまんまと引っかかる友人
数か月後。私とたつきのおそろいコーデをインスタに載せたところ、またさちこからLINEが来た。
「なあ～、仲良いから言うけどさ、相当変やで～」
「相当変」って、そんな言い方ある？
「それって、わざわざ買ったん？ もらったん？」
もう、本当にこの人とはどういう会話をすればいいんだろう。私はすぐに夫にスマホを見せた。
「またさちこが、たつきと私のお揃いコーデにケチつけてきた…」
ゆうすけは、私のスマホを覗き込むと、面白そうにニヤニヤしている。
「これさ、俺が買ったって言ってみてよ」
「え？ なんで？」
「いや、さちこの反応が見たいから。どうせ『パパのセンスだね』って言うに決まってる」
「でも、それって火に油を注ぐだけじゃない？」
「いや、違うって。俺が買ったって言ったら、さちこもそれ以上は言えないだろ。それに、俺も少しイラっとするけど、エンタメだと思えば楽しいじゃん。俺もさちこと戦ってみたい」
ゆうすけの悪ノリに、私は少し呆れながらも、面白そうだったので夫の提案に乗ることにした。
「パパが買おうって言い出してみんなで決めた～」
そう返信すると、案の定、すぐにさちこから返事がきた。
「あー。良かった～ パパのセンスね！ 引きかけたわ～笑 お金ない人が頑張ってる感 笑」
やっぱり、私のせいじゃなくて、夫のせいにするんだ。そして、そこにお金の話まで絡めてくるなんて、本当にデリカシーがない。
イラッとすることが増え始める
「どう？ 言われた通りになっただろ？」
「なったけどさ、なんかもう、何も言えない…」
ゆうすけは笑っているが、私はさすがにイラっとした。でも、ここでイライラを爆発させても、時間が無駄になるだけだ。私はぐっとこらえて、大人な対応をすることにした。
「私もこれいいなって思ったからお気に入りやで～！ たかこの家族と一緒に遊んだときにみんなで買ったから家族4人おそろいやで～！」
私たちが、おそろコーデを、たかこの家族と一緒に買ったという事実を伝えた。すると、さちこからの返信は、一瞬だけ止まった。
「うん、そうだね！ かわいいね！ 本人たちが良いなら！ ごめんごめん！笑」
やっぱり最後は「ごめんごめん！笑」か。もう、このやり取りにこれ以上付き合うのは時間の無駄だ。私は適当なスタンプを送って、会話を終わらせた。
「あの人、本当に『ごめん』って言えば何でも許されると思ってるんだね…」
ゆうすけは、私の頭をポンポンと叩きながら、「まあ、気にすんなよ。たつき、めちゃくちゃかわいいからさ」と笑ってくれた。
あとがき：どこまでが冗談？
生まれたばかりの赤ちゃんを「宇宙人タイプ」と呼んだり、親子のおそろいコーデに「相当変」と言い放ったり。さちこの無神経さには、本当に驚かされます。
悪気がないのかもしれません。でも、言われた側はたまったものではないですよね。そんな中でも、夫・ゆうすけが“エンタメ感覚”で受け流してくれることで、まりえはなんとかバランスを取っています。
けれど…このやり取りが続けば、まりえの忍耐力もいつまで持つのでしょうか。
※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています
記事作成: ゆずプー
（配信元: ママリ）