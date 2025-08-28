友人の子に「あーこっちのタイプか」失礼発言を「ごめんごめん」で済ます人｜ごめんで済むと思っている友人【ママリ】

長男・たつきとの幸せな日々を送るまりえ。しかし、その日常に影を落とすのは、幼馴染のさちこの存在だった。どんなに心ない言葉を浴びせても、最後は「ごめん」で片づけようとする。夫と笑い話にしてやり過ごしてきたものの、その「ごめん」が通じなくなる日は、刻一刻と近づいていた。『ごめんで済むと思っている友人』第2話をごらんください。

さちこは、生まれたばかりのたつきを「宇宙人タイプ」とからかい、まりえのおそろいコーデには「相当変」と言い放つ。さらに夫・ゆうすけの提案で「パパのセンス」と返すと、「お金ない人が頑張ってる感」と挑発。まりえは怒りをこらえて大人の対応をするが、その無神経さには呆れるばかりだった。

わが子をディスる友人

たつきが生まれてすぐ、さちこからLINEが届いた。



「生まれたばっかりの写真見せてー！」



嬉しくて、私はたつきの写真を何枚も送った。ところが返ってきた言葉に、思わずスマホを持つ手が止まる。



「あー。こっちのタイプか～。宇宙人タイプね」



……え？ 確かに、生まれたての赤ちゃんは顔がむくんでいて、線がはっきりしない。だから「宇宙人」に見えることもあるのは分かる。

でも、わざわざ本人に言う？



さらに追い打ちをかけるように、こんなメッセージが続いた。



「将来心配かも？ あ！ ごめんごめん！ なんもない！ 子育て頑張って～！」



いやいや。「なんもない」って…今、言ったよね？

怒りを飲み込み、私はただ「ありがとう～！」とだけ返した。



夫・ゆうすけに見せると、「この人、ほんとすごいな…」と苦笑していた。

夫の悪ノリにまんまと引っかかる友人

数か月後。私とたつきのおそろいコーデをインスタに載せたところ、またさちこからLINEが来た。



「なあ～、仲良いから言うけどさ、相当変やで～」



「相当変」って、そんな言い方ある？



「それって、わざわざ買ったん？ もらったん？」



もう、本当にこの人とはどういう会話をすればいいんだろう。私はすぐに夫にスマホを見せた。



「またさちこが、たつきと私のお揃いコーデにケチつけてきた…」



ゆうすけは、私のスマホを覗き込むと、面白そうにニヤニヤしている。



「これさ、俺が買ったって言ってみてよ」

「え？ なんで？」

「いや、さちこの反応が見たいから。どうせ『パパのセンスだね』って言うに決まってる」

「でも、それって火に油を注ぐだけじゃない？」

「いや、違うって。俺が買ったって言ったら、さちこもそれ以上は言えないだろ。それに、俺も少しイラっとするけど、エンタメだと思えば楽しいじゃん。俺もさちこと戦ってみたい」



ゆうすけの悪ノリに、私は少し呆れながらも、面白そうだったので夫の提案に乗ることにした。



「パパが買おうって言い出してみんなで決めた～」



そう返信すると、案の定、すぐにさちこから返事がきた。



「あー。良かった～ パパのセンスね！ 引きかけたわ～笑 お金ない人が頑張ってる感 笑」



やっぱり、私のせいじゃなくて、夫のせいにするんだ。そして、そこにお金の話まで絡めてくるなんて、本当にデリカシーがない。

イラッとすることが増え始める

「どう？ 言われた通りになっただろ？」

「なったけどさ、なんかもう、何も言えない…」



ゆうすけは笑っているが、私はさすがにイラっとした。でも、ここでイライラを爆発させても、時間が無駄になるだけだ。私はぐっとこらえて、大人な対応をすることにした。



「私もこれいいなって思ったからお気に入りやで～！ たかこの家族と一緒に遊んだときにみんなで買ったから家族4人おそろいやで～！」



私たちが、おそろコーデを、たかこの家族と一緒に買ったという事実を伝えた。すると、さちこからの返信は、一瞬だけ止まった。



「うん、そうだね！ かわいいね！ 本人たちが良いなら！ ごめんごめん！笑」



やっぱり最後は「ごめんごめん！笑」か。もう、このやり取りにこれ以上付き合うのは時間の無駄だ。私は適当なスタンプを送って、会話を終わらせた。



「あの人、本当に『ごめん』って言えば何でも許されると思ってるんだね…」



ゆうすけは、私の頭をポンポンと叩きながら、「まあ、気にすんなよ。たつき、めちゃくちゃかわいいからさ」と笑ってくれた。

あとがき：どこまでが冗談？

生まれたばかりの赤ちゃんを「宇宙人タイプ」と呼んだり、親子のおそろいコーデに「相当変」と言い放ったり。さちこの無神経さには、本当に驚かされます。



悪気がないのかもしれません。でも、言われた側はたまったものではないですよね。そんな中でも、夫・ゆうすけが“エンタメ感覚”で受け流してくれることで、まりえはなんとかバランスを取っています。



けれど…このやり取りが続けば、まりえの忍耐力もいつまで持つのでしょうか。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）