¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼1¥ì¥Ã¥º¡Ê8·î27Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢Ã¥»°¿¶¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡É°ì½Ö¤ÎÆ°¤¡É
8·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î28Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÌá¤ëºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2²óÉ½¡¦¥ì¥Ã¥º¤Î¹¶·â¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿9ÈÖ¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¡¢159km/h¤Î¹âÂ®¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¡¢2µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤È·è¤Þ¤ë146km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÍ¶¤¤¡¢¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Í¶¤¤µå¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ë¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¤Î7µåÌÜ¡¢³°´ó¤êÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤È·è¤Þ¤ë131km/h¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«»ö¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÃ«¤Ï¡¢Ç´¤ë¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò¤Ê¤ó¤È¤«»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢½Æ¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Î¤³¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢²±Â¬¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¡©¡×¡ÖÇË²õÎÏ¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö»ÅÎ±¤á¤¿¡×¡Ö·â¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥Ð¥¥å¡¼¥ó¡©¡×¡ÖWBC¤Î»þ¤Î¤ä¤Ä¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÊÌ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤É¤³¤«¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä»ÅÁð¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë