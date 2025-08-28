「1～2万円くらいで何度も」勝手に引き出された多額の預金【ママリ】

この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。山吹いろさん（@yamabuki___iro）による作品『8桁の使途不明金』第8話をごらんください。

「口座残高が不自然に減っている」という予想外の義母の相談に、戸惑いが隠せないほぺ美さん夫婦。約1年記帳されていなかった義母の通帳の記帳を行い、明細を確認することにしました。毎月末引き出されているまとまった金額には心当たりがあるようですが…。

義母の口座からは、月末の生活費以外に、数万単位での引き落としが何度もあったよう。そして、義母はそのお金を受け取っていないようです。義母の携帯の履歴を確認しても、月末以外で義姉と連絡を取り合った形跡はありません。



義母の口座からお金を引き出し、義母に渡していなかった人物は、家族の中にいるようです。

