46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àÊ¿À®¤Î²ÎÉ±á¡ÖÇ®¶¸¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤Î¿ô! ¡× DoAsÈ¼ÅÔÈþ»Ò¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼
¡ÖÇ®µ¤¤¬¡×8Ç¯¤Ö¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àÊ¿À®¤Î²ÎÉ±á¤¬°µ´¬¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤òÂç¤¤Ê¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖLaLaLa Festival 2025¡×½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDo As Infinity¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢È¼ÅÔÈþ»Ò(·§ËÜ¸©»³ÅÔÄ®½Ð¿È)¡£¡ÖLaLaLa Fes 2025¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡£Ç®¤¤À¼±ç¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÈ¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢¿¿²Æ¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡È¼¤Ï2000Ç¯Âå¤Ë¡ÖËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¡×¡ÖÍÛ¤Î¤¢¤¿¤ëºäÆ»¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿àÊ¿À®¤Î²ÎÉ±á¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2012Ç¯9·î¤Ë4ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÊì¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¤¤¤´¶¤¸!¡×¡ÖÌµ»ö¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê!! ÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤Î¿ô! ¤½¤·¤ÆDo As¤Î¥í¥´¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¡×¡Ö¼Ì¿¿¤«¤é¤âÇ®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£