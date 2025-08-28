Êì¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Éã¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤ÎÃËÁ°¡Äà¥µ¥×¥é¥¤¥ºá´é½Ð¤··ÄØæÂçÂ´28ºÐÀ¼Í¥¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÈ©¤âÈ±¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤Ì´¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö±ÇÁüÉÕ¤Ä¶²Ä°¦¤¤¡×
¡¡ÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊì¤Èµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÀ¼Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Ì´¸«¤í¤è¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¹Åç´ÆÆÄ¤â¤Ä¤È¤á¤¿½ïÊý¹§»Ô¤µ¤ó(º´²ì¸©Ä»À´»Ô½Ð¿È)¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò(¸µ¡¦ÃæÛê)¤ÎÌ¼¤Ç¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½ïÊýÍ¤Æà(28)¡£
¡¡½ïÊý¤Ï¡Ö¿çÌ²Æ³Æþ¥é¥¸¥ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Äê´üÅª¤ËYouTube¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë²»À¼¤Î¤ß¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïà¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤Ç´é½Ð¤·¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º´é½Ð¤·²ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÈ©¤âÈ±¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö±ÇÁüÉÕ¤Ä¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤Ì´¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹§»Ô¤µ¤ó¤È¤«¤Ê»Ò¤Ï1996Ç¯¤Ë·ëº§¡£97Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÍ¤Æà¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£99Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢2006Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¤Æà¤Ï¹Åç»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£ÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤ÆÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£