◇セ・リーグ 巨人3―8広島（2025年8月28日 マツダ）

巨人が今季5度目の4連敗を喫した。今季6度目の同一カード3連敗となり4日以来の借金2に。この敗戦で鬼門・マツダでの今季成績は11試合2勝9敗となった。史上4人目の日米通算200勝を目指して今季7度目の先発マウンドに上がった田中将大投手（36）は初回から制球に苦しみ、守備のエラーと自身の暴投も重なり2回50球6安打2四死球5失点（自責4）で4月17日のDeNA戦（東京D）以来、巨人移籍後2度目となる最短KOで今季2敗目（2勝）。打線は6安打で3得点と広島投手陣を打ち崩せなかった。

阿部慎之助監督（46）は今季マツダで3度目となる同一カード3連敗となり、連敗は4に伸びたチーム状況について話を向けられると「とにかくもう、連敗を止めるしかないんで。選手は必死に勝とうと思ってみんなやっているわけだから、チームでね。負けは僕の責任でいいから、思い切ってやってほしいなと思います」と語った。

阿部監督との主なやりとりは以下の通り。

――田中将が200勝目指したマウンドだったが。

「まあ残念だったけど…」

――立ち上がり、いつもと違った？

「丁寧にいこうとしたのは分かるんだけどね、それでつかまっちゃったし、味方のミスも出ちゃったんだけれど」

――次の登板、間隔を空けたり？

「ちょっとこれから考えようかなと思います」

――田中将の試合では味方のミス目立つ。気負いも？

「まあ、ミスしようと思ってしているわけじゃないしね…みんな必死に勝とうと思ってるんだから。そこは何とも言えないんだけどね。みんな勝とうと思ってやっている」

――初回から本塁クロスプレー。試合前の（審判団と話し合う場面）は確認？

「そうですね。確認はしました、はい」

――苦しいチーム状況。

「とにかくもう、連敗を止めるしかないんで。選手は必死に勝とうと思ってみんなやっているわけだから、チームでね。負けは僕の責任でいいから、思い切ってやってほしいなと思います」