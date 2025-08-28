人気アニメ「北斗の拳」トキ役や映画「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役などを務めた声優で芸能事務所「アプトプロ」の代表取締役社長・土師孝也（はし・たかや、本名加藤孝也＝かとう・たかや）さんが27日に心筋梗塞のため死去した。28日、同事務所が発表した。東京都出身、72歳だった。

同事務所は公式サイトで「【訃報】土師孝也」として更新し、「弊社代表取締役社長 加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました」と伝えた。

映画「ハリー・ポッター」シリーズで主人公ハリー・ポッターの日本語吹き替えを担当した声優の小野賢章は自身のXを更新。「土師さん、小さい頃から会うたびに元気か？って気にかけてくださって、毎回会うときは嬉しくて嬉しくて」と思い出をつづった。

そして「お茶目な土師さんが大好きでした。土師さん、お疲れ様でした！ゆっくり休んでくださいね」としのんだ。

「ドラえもん」スネ夫役、「鬼滅の刃」不死川実弥役などを務める声優の関智一も自身のXで「土師さん、同じ誕生日同士だといって仲良くして下さり嬉しかったです。子供の頃、末広亭で落語を観るのが大好きだった土師さん。もっとお話し聴きたかったです。土師さん、ありがとう御座いました。お疲れ様でした！！」と別れを惜しんだ。

「新世紀エヴァンゲリオン」碇シンジ、「幽☆遊☆白書」鞍馬役などを務める緒方恵美も自身のXで「最後にお目にかかったのは #異修羅 。待ち時間ロビーでめっちゃ長話して。昔と今の環境、いろんな話を。ご自身なりの落とし所を見つけて生きられている『今」』を聞けて、嬉しかったのにーー円熟味を更に増した土師さん節を間近に聴けたけどもっともっと聴きたかった。残念です…どうか」とつづった。

「BLEACH」黒崎一護、「キングダム」信役などを務める声優・森田成一は自身のXで「何も恩返し出来ぬまま、今日を迎えてしまったことがとても残念でなりません。本当にありがとうございました。土師さんからお教え頂いたことをしっかりと活かして、これからもマイク前に立とうと思います」などと思いを記した。

「進撃の巨人」エレン・イェーガー、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役などを務める声優・梶裕貴も「役者の大先輩として大尊敬なのはもちろんのこと、どこか勝手に親戚のような親しみを持っておりました。今、とてもとても寂しいです。土師さんの、存在感。忘れません。ずっと心と脳に刻まれています。ゆっくり休んでくださいね。本当にお疲れ様でした！超かっこよかったです！大好きです！」などと自身のXでつづった。

「HUNTER×HUNTER」ゴン・フリークス、「【推しの子】」有馬かな役などを務める声優・潘めぐみは「時としてあのお声が立ちはだかってあのお声と共に戦ってあのお声に守られてきました。『めぐ』と呼んではお会いする度に近況を気にかけて下さって…ずっと大好きです、土師孝也さん」と悲しみを記した。

また、土師さんが声優を務めた人気アニメ「BLEACH」も公式Xで「『BLEACH 千年血戦篇』でロバート・アキュトロンを演じられた土師孝也様が逝去されました。土師孝也様と共に作品を歩めたことに改めて感謝の意を表します。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。