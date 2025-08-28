須田景凪の新曲「ラブル」のミュージックビデオが公開された。

◆「ラブル」MV

本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『夢中さ、きみに。』オープニング主題歌で、大切な存在への再会を祈る、切なくハートフルなミッドアップナンバー。

映像ディレクター岡本太玖斗が監督を務めており、移り変わる風景の中で須田景凪が歌いながら巡る様子をフェーズごとに人生の局面にもとらえた斬新で美しい映像作品となっている。

なお、須田景凪は、来年3月より東京・大阪を巡る＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞の開催を発表している。”GLIMMER”＝”かすかな光”という意味を持つ今回のタイトルで、闇の中で希望を見出せるような一筋の光という意味が込められている。チケットは9月7日23時59分までオフィシャルホームページ先行受付中だ。

◆ ◆ ◆

◼︎岡本太玖斗監督コメント

ぐるぐると逡巡しているように思えても、気づけば何かが終わっていて、異なる階層に辿り着いていることがあります。

人生の局面は迷いながら歩いていると自然に訪れて、後に振り返ってその階層に気づくものです。

ストレートに歌われる一人の人間の心の巡りを、同じく真っ直ぐに映像に翻訳したつもりです。

◆ ◆ ◆

「ラブル」

2025.8.20 Digital Release

＊TVアニメ『夢中さ、きみに。』オープニング主題歌 作詞 / 作曲：須田景凪

編曲：須田景凪, 赤山コウ

レーベル：A.S.A.B

Streaming ＆ Download：https://keinasuda.lnk.to/rubble

TVアニメ『夢中さ、きみに。』情報

2025年8月21日(木)放送開始 ・放送情報

AT-X：8月21日(木)から 毎週木曜日 21時30分〜

※リピート放送：毎週月曜日9時30分〜/毎週水曜日15時30分〜

TOKYO X：8月21日(木)から 毎週木曜日 22時30分〜

BS11：8月21日(木)から 毎週木曜日 23時30分〜

関西テレビ放送；8月21日から 毎週木曜日 25時45分〜

メ〜テレ：8月21日(木)から 毎週木曜日 26時00分〜

HBC北海道放送：8月21日(木)から 毎週木曜日 25時26分〜

ミヤギテレビ：8月21日(木)から 毎週木曜日 25時59分〜

TVQ九州放送：8月21日(木)から 毎週木曜日 26時00分〜 ・配信情報

ABEMAにて地上波先行・単独最速配信

ABEMA 8月21日(木)より毎週木曜 22時00分〜

その他サイトも8月24日(日) 22時00分〜順次配信予定

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。 アニメ公式サイト： https://karaoke-muchusa.com

アニメ公式X ：@karaokemuchusa

アニメ公式TikTok： ＠karaoke-muchusa ©2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「夢中さ、きみに。」製作委員会

＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞

2026年3月15日(日) 大阪：NHK大阪ホール

OPEN17:00/START18:00

キョードーインフォメーション：0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く） 2026年3月29日(日) 東京：Kanadevia Hall

OPEN17:00/START18:00

SOGO TOKYO ：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く） ・オフィシャルHP先行受付中

受付期間：〜9月7日(日) 23:59

Official HP：https://www.tabloid0120.com/