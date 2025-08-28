¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ²ñµÄÄ¹¤¬¿Í¼Á²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¡¡¿Í¼Á¤ÎÁá´ü²òÊü¤òµá¤á¤ë
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¢¥ß¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ï¥Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¤¬28Æü¡¢¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í¼Á¤ÎÁá´ü²òÊü¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¡¥¢¥ß¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ï¥Ê¹ñ²ñµÄÄ¹
¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤¬Éð´ï¤òÊü´þ¤·¡¢¿Í¼Á¤ò²òÊü¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀïÁè¤Ï¤¤ç¤¦¤Ë¤â½ª¤ï¤ë¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¡¦¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¢¥ß¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ï¥Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¤Ï28Æü¡¢ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Î¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í¼Á¤Î²òÊü¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ñ²ñµÄÄ¹¤¬ÆüËÜ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ï¥ÊµÄÄ¹¤Ï¡¢¥¬¥¶¤ÎÉÂ±¡¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¸ø¶¦»ÜÀß¤¬¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï°ìÅÙ¤âÌ±´Ö¿Í¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀïÃÏ¤Ç¤ÏÌ±´Ö¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÂ©»Ò¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿Í¼Á¤Î²òÊü¤ÈÊ¿ÏÂ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£