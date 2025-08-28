まだまだ暑い日は続きますが、新潟市では多くの小学校で夏休みが終わり、8月28日、授業が再開しました。学び舎には児童たちの元気な声が戻ってきています。

新潟市中央区にある鏡淵小学校。



1カ月以上続いた夏休みが終わり、全校児童199人が久しぶりに登校しました。



【鏡淵小学校 後藤和広 校長】

「みんなの元気な声、明るい笑顔が見られて先生たちはとてもうれしく思う」



全校朝会が終わると朝の会へ。友達との再会を喜んだあとは夏休みの宿題・絵日記を発表する姿などが見られました。





【記者リポート】「こちらの教室は小学校生活最初の夏休みを終えた1年生の教室。元気な声が響いていますが、どんな夏休みを過ごしたのでしょうか」【児童】「（Q.夏休みはどうだった？）楽しかった。プールに家族で行ったことが楽しかった」【児童】「家族みんなで大阪万博に行った」【児童】「（旅行に）家族みんなで行って、おやつをいっぱい食べて楽しかった」家族と旅行など楽しい時間を過ごす児童が多かったようです。【児童】「（Q.これから何を頑張りたい？）勉強を楽しく真剣にやりたい」一方で、児童との久しぶりの再会に担任の先生は安心した様子。【1年生担任 近嵐純佳 先生】「ケガなどなく、みんな来てくれてすごくうれしかった」新潟市では9月1日までにすべての小学校で夏休み明けの授業が再開する予定です。