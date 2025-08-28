｢世界中の皆さんに見せたい｣ 大阪の空に“能登の祭り”躍動 復興アピール｢お熊甲祭｣万博の舞台裏
大阪・関西万博を石川の祭り一色に染めた、27日の「石川の日」に、特別な思いを持って臨んだ人たちがいます。大舞台にかける七尾市中島町のお熊甲祭のメンバーに密着しました。
27日から大阪・関西万博で始まった「石川の日」。
御陣乗太鼓に、飯田燈籠山祭り。
石川県内各地の祭りが次々に披露される中、ひときわ目を引いたのが…
この深紅の枠旗。
七尾市中島町に古くから伝わる奇祭「お熊甲祭」です。
「ぜひこの祭りを、こんな祭りが、能登の地震あったけど、元気で頑張ってるよってことを、全国の皆さん、世界中の皆さんに見せたいなって」
能登の祭りが元気だと知ってほしい。
そこには、震災や豪雨に見舞われながらも、祭りを決して諦めない住民たちの姿がありました。
今月21日。
「こんな感じでほら、巻いてあるわけよ」
「これ一番大きいよ。うちの在所で」
「こんなんして巻いてあるわけよ」
七尾市中島町に住み長年、お熊甲祭りに参加してきた丸山善広さん。
丸山 善広 さん：
「これが入ってて、これ折りたたんであるだから旗出してくださいよ。だっと言っても、ぴっと出せるものでない。言うとったでしょ。そこに中あって広げてと。この長さは15メートルぐらいあるから」
国の重要無形民俗文化財にも指定されている「お熊甲祭」。
七尾市中島町に伝わる奇祭で、巨大な枠旗を地面すれすれにまで傾ける妙技「島田くずし」が最大の見せ場です。
祭り当日の豪雨で中止となった去年を経て、ことしは9月20日に開催することが決まっていますが…
実は丸山さん。
当日と同じくらい心待ちにしているイベントがありました。
丸山 善広 さん：
「あの臨場感、鐘と太鼓の音、お猿太鼓の踊りね。そのエネルギッシュな踊りを見たら、みんな感動して帰りますよ。それを万博で披露したい」
多くの祭りが集結しキリコや曳山、演舞を披露する大阪・関西万博「石川の日」。
ここで祭りそのものに加え、年々、減少する担い手の確保に向けてアピールしたいと考えているのです。
丸山 善広 さん：
「それを伝承していく若者たちが60年にいっぺんでしょう万博。おじいちゃんになっても、それを自慢できるようないい祭りをして、それを伝承していくというのが今回の一番の目的です」
とはいえ、コロナ禍などもあり、この5年で枠旗を繰り出したのは、おととしのみ。
一度、万博で披露する若手メンバーで、旗を出してみることになりました。
「もうちょい上げ、上げとかにゃ」
「あげといてひっぱるんやさかい」
「あ、ちょっと待って車止め噛んどる。車止め噛んどる」
「行き過ぎやで、行き過ぎ」
その後、悪戦苦闘しながらも台車を組み立て…
「こっち、こっち、こっち」
「そのまま、そのまま」
「押せ、押せ、押せ」
力を合わせ、枠旗を立てることができました。
岡本 陽生 さん：
「お熊甲祭の良いところを皆さんに見ていただいて、ぜひ本祭の方にも来ていただきたいという」
山本 和幸 さん：
「祭りの熱さとか熱量、力っていうのを、ぜひ見ていただきたいなと思ってます」
迎えた27日の本番。
丸山 善広 さん：
「絶対にたおさんように。島田くずしだけ倒してください」
万博会場で、所せましと乱舞する猿田彦。
そして巨大な枠旗は…
4つの旗を同時に傾けるという、祭りでも見せたことのない大技を披露しました。
来場者：
「倒れるの知らなくて、すごいですね。すれすれで、まじかで見ててすごかったです」
「こうなって、あ～倒れるって思って、こうなってドキドキしながら、迫力がびっくりしました」
「もうすごい楽しかったです。ジーンときました。泣きそうです」
多くの人に、祭りをアピールした大舞台。
丸山 善広 さん：
「感無量で声が出ません。みんなが結といってね、一つになるっていうのが祭りの一番の醍醐味です。この伝承をね、未来につないでいくのが、今生きている俺たちの仕事です」
祭りに触れて、もっと多くの人に祭りの良さを実感してほしい。
丸山 善広 さん：
「本番、9月20日、ぜひ見てほしいです。青空で稲穂が黄色、そして赤い旗。もう3色そろって素晴らしいです。ぜひ」
祭りの本番は、9月20日。
中島町一帯が太鼓と鐘の音色、そして深紅の枠旗に染まります。