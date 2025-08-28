大阪・関西万博を石川の祭り一色に染めた、27日の「石川の日」に、特別な思いを持って臨んだ人たちがいます。大舞台にかける七尾市中島町のお熊甲祭のメンバーに密着しました。

27日から大阪・関西万博で始まった「石川の日」。



御陣乗太鼓に、飯田燈籠山祭り。



石川県内各地の祭りが次々に披露される中、ひときわ目を引いたのが…



この深紅の枠旗。

七尾市中島町に古くから伝わる奇祭「お熊甲祭」です。





能登なかじま枠旗祭実行委員会・丸山 善広 さん「ぜひこの祭りを、こんな祭りが、能登の地震あったけど、元気で頑張ってるよってことを、全国の皆さん、世界中の皆さんに見せたいなって」能登の祭りが元気だと知ってほしい。そこには、震災や豪雨に見舞われながらも、祭りを決して諦めない住民たちの姿がありました。

今月21日。



「こんな感じでほら、巻いてあるわけよ」

「これ一番大きいよ。うちの在所で」

「こんなんして巻いてあるわけよ」



七尾市中島町に住み長年、お熊甲祭りに参加してきた丸山善広さん。



丸山 善広 さん：

「これが入ってて、これ折りたたんであるだから旗出してくださいよ。だっと言っても、ぴっと出せるものでない。言うとったでしょ。そこに中あって広げてと。この長さは15メートルぐらいあるから」



国の重要無形民俗文化財にも指定されている「お熊甲祭」。

七尾市中島町に伝わる奇祭で、巨大な枠旗を地面すれすれにまで傾ける妙技「島田くずし」が最大の見せ場です。



祭り当日の豪雨で中止となった去年を経て、ことしは9月20日に開催することが決まっていますが…



実は丸山さん。



当日と同じくらい心待ちにしているイベントがありました。



丸山 善広 さん：

「あの臨場感、鐘と太鼓の音、お猿太鼓の踊りね。そのエネルギッシュな踊りを見たら、みんな感動して帰りますよ。それを万博で披露したい」

多くの祭りが集結しキリコや曳山、演舞を披露する大阪・関西万博「石川の日」。



ここで祭りそのものに加え、年々、減少する担い手の確保に向けてアピールしたいと考えているのです。



丸山 善広 さん：

「それを伝承していく若者たちが60年にいっぺんでしょう万博。おじいちゃんになっても、それを自慢できるようないい祭りをして、それを伝承していくというのが今回の一番の目的です」

とはいえ、コロナ禍などもあり、この5年で枠旗を繰り出したのは、おととしのみ。



一度、万博で披露する若手メンバーで、旗を出してみることになりました。



「もうちょい上げ、上げとかにゃ」

「あげといてひっぱるんやさかい」

「あ、ちょっと待って車止め噛んどる。車止め噛んどる」

「行き過ぎやで、行き過ぎ」

その後、悪戦苦闘しながらも台車を組み立て…



「こっち、こっち、こっち」

「そのまま、そのまま」

「押せ、押せ、押せ」



力を合わせ、枠旗を立てることができました。



岡本 陽生 さん：

「お熊甲祭の良いところを皆さんに見ていただいて、ぜひ本祭の方にも来ていただきたいという」



山本 和幸 さん：

「祭りの熱さとか熱量、力っていうのを、ぜひ見ていただきたいなと思ってます」



迎えた27日の本番。



丸山 善広 さん：

「絶対にたおさんように。島田くずしだけ倒してください」

万博会場で、所せましと乱舞する猿田彦。



そして巨大な枠旗は…



4つの旗を同時に傾けるという、祭りでも見せたことのない大技を披露しました。

来場者：

「倒れるの知らなくて、すごいですね。すれすれで、まじかで見ててすごかったです」

「こうなって、あ～倒れるって思って、こうなってドキドキしながら、迫力がびっくりしました」

「もうすごい楽しかったです。ジーンときました。泣きそうです」



多くの人に、祭りをアピールした大舞台。



丸山 善広 さん：

「感無量で声が出ません。みんなが結といってね、一つになるっていうのが祭りの一番の醍醐味です。この伝承をね、未来につないでいくのが、今生きている俺たちの仕事です」



祭りに触れて、もっと多くの人に祭りの良さを実感してほしい。

丸山 善広 さん：

「本番、9月20日、ぜひ見てほしいです。青空で稲穂が黄色、そして赤い旗。もう3色そろって素晴らしいです。ぜひ」



祭りの本番は、9月20日。



中島町一帯が太鼓と鐘の音色、そして深紅の枠旗に染まります。