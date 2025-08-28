ÅÁÅý¤Î¾®ÁÒ¿¥¡ßÆüËÜ¿ÍÀìÍÑÀß·×¡£¥µ¥¤¥º¤âËÉÙ¤Ê¡ÖJ-FIT¡×¤Ç»÷¹ç¤¦Ë¹»Ò¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©
¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ï¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ì¤ò»î¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÇº¤ß¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹ü³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿Ë¹»Ò¡ÖJ-FIT¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢400Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ê¹ñ»º¥Ç¥Ë¥à¤Î¸»Î®¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¾å¼Á¤Ê¾®ÁÒ¿¥À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤ËXLÁêÅö¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤ª¥È¥¯¤ÊÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Î½ªÎ»¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ»ö¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÍÎµ¬³Ê¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¸¶°ø¤«¤â
°ìÈÌÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ï¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²¤ÊÆ·Ï¥³¡¼¥«¥½¥¤¥É¹ü³Ê¤¬´ð½à¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¡ÖJ-FIT¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÆ¬¤Î¥«¥¿¥Á¤òÀìÌçÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ¹¡£
¿·ºî¤Î¾®ÁÒ¿¥¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÏË¹»ÒËÜÂÎ¤ò¤°¤ë¤ê¤È°Ï¤à¥í¥Ó¥ó¡ÊÂÓ¡Ë¤ò³è¤«¤·¤¿±é½Ð¤ò´Þ¤á¡¢Éý¹¤Ç¸åÆ¬Éô¤¬Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤ÎÆ¬Éô·Á¾õ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¾®´é¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾®ÁÒ¿¥¤Ç¾å¼Á¤µ¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©
¿·ºî¤Ç¤Ï¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¸»Î®¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅý¿¥Êª¡Ö¾®ÁÒ¿¥¡×¤òºÎÍÑ¡£ÆÃÍ¤Î½Ä¼ÊÌÏÍÍ¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤À¸ÃÏ¤ÏÂÑµ×À¤â¹â¤¤¤½¤¦¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂÀ¸ÃÏ¤ÈÊ¹¤¯¤È¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¼«Âð¤Ç¼êÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤«¤ÄÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤ÇÆ¬°Ï¤ÎÇº¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ
°ìÈÌÅª¤ÊË¹»Ò¤ÏÆ¬°Ï60cmÌ¤Ëþ¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢Æ¬¤¬Âç¤¤¤¿Í¤Ï¤½¤â¤½¤â¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ï¥Ã¥È¤ÎÁªÂò»è¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£Ä´À°µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥®¥ê¥®¥êÈï¤ì¤Æ¤âÃå¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¡ÖJ-FIT¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤ÏÆ¬°ÏºÇÂç64cm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤ÎXL¥µ¥¤¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ Á÷ÎÁÉéÃ´¤Ç¥µ¥¤¥º¸ò´¹¤â²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¾®ÁÒ¿¥¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ÏÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
