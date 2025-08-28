声優の阿座上洋平が『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』に初登場！ 「友人として、表現者として、多くの作品で共演したいです！」
Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、スペシャルウィーク週の8月30日（土）の放送に、声優の阿座上洋平がゲスト出演する。
当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。
スペシャルウィーク週となる8月30日（土）放送のゲスト・阿座上洋平は、『クロムクロ』の青馬剣之介時貞役や『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のグエル・ジェターク役、『忘却バッテリー』の藤堂葵役など、様々な作品で活躍している人気声優である。
プライベートでも親交がある佐久間と阿座上。番組では2人の出会いを振り返りながら、仲良しトークを繰り広げる。
番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、阿座上の人となりや、出演している作品・キャラクターにおける考え方について掘り下げる。そしてこれまでの声優人生を振り返り、今の心境も語る。
番組収録を終えた阿座上洋平は、以下のようにコメントしている。
僕らの出会いから作品への向き合い方、声優としてのルーツに至るまで…。
自分ばかり喋りすぎていないかな？と心配になるほど、さっくんにはトークを引き出してもらいました！
初主演作品で思い入れも強い『クロムクロ』を当時リアルタイムで観てくれていたのは嬉しかったですねぇ～！
友人として、表現者として、多くの作品で共演したいです！ がんばるぞー！
※阿座上洋平がゲスト出演する8月30日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。
https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250830200000
【番組概要】
■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』
■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分
■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 阿座上洋平 ※8月30日（土）放送回
■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり
■メール： matemuri@joqr.net