Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、スペシャルウィーク週の8月30日（土）の放送に、声優の阿座上洋平がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

スペシャルウィーク週となる8月30日（土）放送のゲスト・阿座上洋平は、『クロムクロ』の青馬剣之介時貞役や『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のグエル・ジェターク役、『忘却バッテリー』の藤堂葵役など、様々な作品で活躍している人気声優である。

プライベートでも親交がある佐久間と阿座上。番組では2人の出会いを振り返りながら、仲良しトークを繰り広げる。

番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、阿座上の人となりや、出演している作品・キャラクターにおける考え方について掘り下げる。そしてこれまでの声優人生を振り返り、今の心境も語る。

番組収録を終えた阿座上洋平は、以下のようにコメントしている。

僕らの出会いから作品への向き合い方、声優としてのルーツに至るまで…。

自分ばかり喋りすぎていないかな？と心配になるほど、さっくんにはトークを引き出してもらいました！

初主演作品で思い入れも強い『クロムクロ』を当時リアルタイムで観てくれていたのは嬉しかったですねぇ～！

友人として、表現者として、多くの作品で共演したいです！ がんばるぞー！

※阿座上洋平がゲスト出演する8月30日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250830200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 阿座上洋平 ※8月30日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり

■メール： matemuri@joqr.net