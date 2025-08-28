阿座上洋平、Snow Man佐久間大介と仲良しトーク 盛り上がりすぎて「自分ばかり喋りすぎていないかな？」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）が、30日に放送される。スペシャルウィーク週の今回は、声優の阿座上洋平がゲスト出演する。
【写真】両手を広げて…『マテムり』公開収録第2部の模様
阿座上は、『クロムクロ』の青馬剣之介時貞役や『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のグエル・ジェターク役、『忘却バッテリー』の藤堂葵役など、さまざまな作品で活躍している人気声優だ。
プライベートでも親交がある佐久間と阿座上。番組では2人の出会いを振り返りながら、仲良しトークを繰り広げる。番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、阿座上の人となりや、出演している作品・キャラクターにおける考え方について掘り下げる。そしてこれまでの声優人生を振り返り、今の心境も語る。
番組収録を終えた阿座上は「僕らの出会いから作品への向き合い方、声優としてのルーツに至るまで…。自分ばかり喋りすぎていないかな？と心配になるほど、さっくんにはトークを引き出してもらいました！初主演作品で思い入れも強い『クロムクロ』を当時リアルタイムで観てくれていたのはうれしかったですねぇ〜！友人として、表現者として、多くの作品で共演したいです！ がんばるぞー！」と満喫した様子でコメントしている。
