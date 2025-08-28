お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（39）が28日までにタレントの関根勤（72）のYouTubeチャンネルに出演し、「ある意味怖かった芸能人」として「めちゃくちゃ男にモテるという感じ」がした人気女優の名を上げた。

屋敷は、以前日本テレビ系「ウチのガヤがすみません！」に出演した時のこととして、「芸人がひな壇に先入るじゃないですか。入ったら、ヒロミさん、後藤さんがいてゲストの方が来るみたいな時に、吉高由里子さんがめちゃくちゃ男にモテるという感じがハンパなかったんです」と話し始めた。

「まず、何か“へぇ〜”とかって来て、ヒロミさんとかディレクターさんにあいさつする前に、技術さんに“ああ〜！”みたいな。前の現場かなんかで一回ぐらいしか会ったことがない…」と、笑顔で両手で手を振る仕草をした。

関根が「それを覚えているんだ」と言うと「そうなんですよ。“ああ！何とかさん！”みたいな」と、3人くらいのカメラマンの名前を呼びながらあいさつし、「それを見ている芸人もめっちゃ好きになってるんですよ。俺もう危ないわ。この人に恋したら人生終わってまうわって思って。もうボロボロなるわ、この人好きになったらっていう。ヒロミさんもメロメロになってた」と言い「ある意味怖かったです」と続けた。

関根も「さんまさんの番組に出ていて、凄い魔性だったからメールしたわけ、さんまさんに。吉高由里子は小悪魔ですね。危ないですね」と言い、さんまから「関根さんに合ってると思いますけど」いう返事が来たと明かし「モテる人っているよね」と語った。

屋敷も「俺は吉高由里子とは距離置こうと思いました。近くないけど、危ないから…。あれは怖かったなあ」としみじみと語っていた。