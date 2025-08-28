◇セ・リーグ 阪神4―5DeNA（2025年8月28日 横浜）

初回に佐藤輝の33号2ランで先制した阪神だが、DeNAに3本塁打を許し、逆転負け。引き分けを挟んだ連勝は4で止まった。これで夏の長期ロードを14勝7敗1分け、「貯金7」で終えた。29日から甲子園に戻って巨人と対戦する。

9回に1点差まで粘った攻撃に藤川監督は「あしたから甲子園に久しぶりに戻れるんでね、非常に楽しみだなというところしか頭にない」と敗戦からの切り替えを図った。

5回3失点の伊原については「1年目ですからね。走り続けて、まず最後まで、1年目に故障なく乗り切ることじゃないですかね」と現状を分析。この日は石井を休養させ、近本もスタメンから外したことについては「選手各々のコンディションはなかなか伝えることができないので、そのあたりは申し上げられないですね」と藤川監督は言葉を濁した。

長期ロードを貯金7で終えたことにも「1年間同じです」とした上で「ただ、甲子園に戻れるのは非常に楽しみなんで。横浜でも大きな声援をいただきましたけど、久しぶりに甲子園で歓声のなかでプレーできるのは本当に楽しみです」と巨人戦に目を向けた。