図々しい義母にストレスを感じていても、言い返せない人がほとんどだと思います。それをわかっていてなのか、さらにつけあがる義母もいるようで……？ 今回は、アポなし訪問を繰り返す義母のあきれた発言をご紹介いたします。

孫ができたら毎日来る宣言

「毎週のようにアポなし訪問をしてくる義母。それだけでもストレスなのに、会うたびに孫プレッシャーをかけてきます。いつものごとくアポなし訪問をしてきて仕方なく家に入れたら、テレビを見て『ねぇ、この子役の子！』『かわいいわよねぇ』『こんなかわいい孫がいたら私も毎日遊びに来るんだけど！』『どお？』と言われ、固まってしまいました。ただでさえストレスを感じてるのに、孫ができたら毎日来る……？ 孫を催促することも無神経だし、今以上に家に押しかけるつもりでいる精神もありえないですよね。どうしたらこんなにデリカシーのない発言ばかりできるのだろう……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 義母の言動全てにデリカシーがないので、なにから反論すればいいのかわからないくらいあきれてしまいます。もっとお嫁さんの気持ちを考えてほしいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。