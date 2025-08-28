　日本時間２１時３０分に米実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）21:30
予想　3.0%　前回　3.0%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.4%　前回　1.4%（個人消費・前期比年率)
予想　2.0%　前回　2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.5%　前回　2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)

新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）21:30
予想　22.8万件　前回　23.5万件（新規失業保険申請件数)
予想　196.4万件　前回　197.2万件（継続受給者数)