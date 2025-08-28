まもなく米実質ＧＤＰ改定値、新規失業保険申請件数の発表
日本時間２１時３０分に米実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）21:30
予想 3.0% 前回 3.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.4% 前回 1.4%（個人消費・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.5% 前回 2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）21:30
予想 22.8万件 前回 23.5万件（新規失業保険申請件数)
予想 196.4万件 前回 197.2万件（継続受給者数)
実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）21:30
予想 3.0% 前回 3.0%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.4% 前回 1.4%（個人消費・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.5% 前回 2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）21:30
予想 22.8万件 前回 23.5万件（新規失業保険申請件数)
予想 196.4万件 前回 197.2万件（継続受給者数)